अररिया की रोशनी ने बदली अपनी तकदीर, घर में ब्यूटी पार्लर खोलकर दूसरी महिलाओं को भी बना रहीं आत्मनिर्भर

दीपक कुमार गुप्ता, सिकटी (अररिया)। महिलाओं ने हमेशा अपनी बहादुरी, त्याग, निष्ठा और समर्पण से सभी को प्रेरित किया है। आज ग्रामीण अंचल में रोशनी कुमारी अपने सुदृढ़ व्यक्तित्व और सकारात्मक कृतित्व से आधी आबादी के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं।

अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड के कुआड़ी बाजार स्थित वार्ड संख्या 12 में रहने वाली रोशनी कुमारी ने अपने हुनर, लगन और कड़ी मेहनत से आत्मनिर्भरता की ऐसी अनूठी कहानी लिखी है, जो दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है।

रोशनी ने अपने घर में ही 'मां गायत्री लेडिज ब्यूटी पार्लर' की शुरुआत की है। यहां वह खुद तो स्वरोजगार से जुड़ी ही हैं, साथ ही क्षेत्र की अन्य महिलाओं व युवतियों को भी सौंदर्य कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में जुटी हैं। उनके इस केंद्र से प्रशिक्षण लेकर कई महिलाएं अब घर से ही अपना काम शुरू कर चुकी हैं।

मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग तक के गुर; महिलाओं को मिल रहा स्वरोजगार का संबल रोशनी के इस ब्यूटी पार्लर में महिलाओं और युवतियों को सौंदर्य सेवाओं से जुड़ी तमाम बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हुनरमंद बनाना है, ताकि वे किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं रोजगार के नए अवसर तलाश रही हैं। पार्लर में आने वाली महिलाओं को मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर, थ्रेडिंग, ग्रूमिंग, फेशियल, ब्लीच, मेनिक्योर, वैक्सिंग, हेयर कटिंग, आकर्षक मेहंदी और मसाज जैसी आधुनिक सेवाएं और उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।