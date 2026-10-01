भारत-नेपाल सीमा पर 16 लाख नेपाली रुपये के साथ युवक गिरफ्तार, SSB और बिहार पुलिस का एक्शन

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।

नरपतगंज प्रखंड के बसमतिया थाना क्षेत्र में बेला यादव टोला के समीप सीमा स्तंभ संख्या 197/5 के पास गुरुवार की सुबह संयुक्त गश्ती दल ने एक बाइक सवार नेपाली युवक को 16 लाख नेपाली रुपये के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास बरामद नेपाली मुद्रा के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं था।

जानकारी के अनुसार, एसएसबी 56वीं वाहिनी बथनाहा की डी कंपनी बेला तथा बसमतिया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारत से नेपाल की ओर बड़ी मात्रा में नेपाली मुद्रा लेकर जाने की तैयारी में है। एसएसबी के निरीक्षक रंजीत मोहंता के नेतृत्व में एसएसबी जवानों तथा बिहार पुलिस के उप निरीक्षक सुनील कुमार सहित पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम ने सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। इसी क्रम में सीमा स्तंभ संख्या 197/5 के समीप बेला यादव टोला में भारत से नेपाल की ओर जा रहे एक संदिग्ध बाइक सवार को रोककर पूछताछ की गई। बाइक का पंजीकरण संख्या बीआर 50 ई-2629 है। पूछताछ में उसने अपनी पहचान नेपाल के सुनसरी जिला निवासी परवेज आलम(19), पुत्र जमालुद्दीन अंसारी के रूप में बताई। पुलिस के अनुसार झोले में कुल 16 लाख नेपाली रुपये थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने संयुक्त टीम को बताया कि उक्त राशि उसे बेला बाजार से मिली थी, जिसे वह बसमतिया निवासी इमाम अंसारी को सौंपने ले जा रहा था। पुलिस इस बिंदु की भी जांच कर रही है कि रकम किससे प्राप्त की गई थी और इसे नेपाल भेजे जाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था।

हवालात के पैसे होने की भी चर्चा बरामद नेपाली मुद्रा को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। प्रारंभिक स्तर पर इसे हवाला कारोबार से जुड़ी रकम होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस और एसएसबी की टीम आरोपित से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी राशि का स्रोत क्या है और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।