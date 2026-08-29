त्योहारों में पंजाब जाने वालों को रेलवे की बड़ी सौगात: फारबिसगंज रूट से चलने वाली कटिहार-अमृतसर स्पेशल के फेरे बढ़े

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) ने बड़ा निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन ने कटिहार से फारबिसगंज के रास्ते अमृतसर तक चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन फेरों में विस्तार कर दिया है।

रेलवे के इस फैसले से त्योहारी सीजन में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर जाने व लौटने वाले सीमांचल व कोसी क्षेत्र के हजारों यात्रियों को आवागमन में सीधी राहत मिलेगी। बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के सदस्य बच्छराज राखेचा एवं इंडो-नेपाल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेल यूजर्स के सदस्य विनोद सरावगी ने संयुक्त रूप से बताया कि यात्रियों के दबाव को देखते हुए इस स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई गई है।

ऐसा रहेगा स्पेशल ट्रेन का विस्तृत शेड्यूल और फेरे विस्तारित अवधि के तहत यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 12-12 फेरे लगाएगी: कटिहार से (गाड़ी संख्या 05736): यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को 9 सितंबर से 25 नवंबर तक कटिहार से फारबिसगंज होते हुए अमृतसर के लिए प्रस्थान करेगी।

अमृतसर से (गाड़ी संख्या 05735): वापसी दिशा में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को 11 सितंबर से 27 नवंबर तक अमृतसर से कटिहार के लिए संचालित होगी। ट्रेन का कोच कंपोजिशन (संयोजन), समय-सारणी और ठहराव पूर्ववत निर्धारित रूट व स्टेशनों के अनुसार ही रहेगा। रेल संगठनों व समाजसेवियों ने जताया हर्ष, नियमित करने की मांग ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने पर स्थानीय प्रबुद्धजनों और यात्री संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। बिहार रेल यूजर्स एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव चंदन भगत, फारबिसगंज सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष मांगीलाल गोलछा, संरक्षक आजाद शत्रु अग्रवाल, चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव राकेश रोशन, स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य प्रदीप कनौजिया, सुभाष अग्रवाल, नागरिक संघर्ष समिति के शाहजहां शाद और रमेश सिंह ने रेलवे के इस कदम का स्वागत किया है।