अररिया में अवैध खनन का खेल बेखौफ, बसमतिया की हैया नदी से बालू-मिट्टी का उठाव, आखिर किसकी शह पर चल रहा धंधा?

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा से लगे संवेदनशील बसमतिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू और मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है।

क्षेत्र के लोगों के अनुसार, सुपौल जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलभद्रपुर एवं बसमतिया थाना क्षेत्र से सटी हैया नदी के किनारों से रोजाना बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए बालू और मिट्टी की ढुलाई की जा रही है।

इस अवैध कारोबार के कारण न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, बल्कि ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार से चलने वाले ट्रैक्टरों के कारण आम नागरिकों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खनन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल ग्रामीणों का आरोप है कि दिन के उजाले और रात के सन्नाटे में हैया नदी के तटों से धड़ल्ले से बालू का उठाव किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद खनन विभाग मूकदर्शक बना हुआ है।