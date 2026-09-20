सड़क पर निकली बकरी को काटकर खा गए, अररिया में 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज  

संसू, पलासी (अररिया)। प्रखंड क्षेत्र के धपड़ी पूरब टोला निवासी रीसिया देवी ने बकरी काट कर खा जाने के विवाद को लेकर अभद्र व्यवहार, मारपीट व छिनतई का आरोप लगाते हुए पलासी थाना में सात लोगों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कराया है, जिसमें कुंदन कुमार यादव उर्फ बुल्ला, निखिल ऋषिदेव, सदानंद यादव उर्फ भुट्टू, गीता देवी, गोलू ऋषिदेव सहित अन्य लोगों को आरोपित किया गया है।

घटना बीते 15 व 16 सितम्बर की बताई गई है। विलंब से थाना में सूचना का कारण पंचायत को बताया गया है। दर्ज मामले में पीड़िता ने उल्लेख किया है कि बीते 15 सितम्बर अपराह्न उनकी बकरी घर के आगे सड़क की ओर थी, जिसको कुंदन कुमार यादव उर्फ बुल्ला तथा निखिल ऋषिदेव पकड़ कर ले गया।