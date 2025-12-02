Bihar Teacher Salary: सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नए वेतन के आधार पर शीघ्र होगा भुगतान
बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें नवंबर माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर जल्द ही मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार, डीई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अररिया। सरकारी विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। नए वेतन के आधार पर उन्हें नवंबर माह का वेतन भुगतान शीघ्र होगा। मंगलवार को वीसी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्धारित समय सीमा के भीतर वेतन भुगतान का आदेश दिया है।
वीसी में मिले आदेश पर डीईओ संजय कुमार ने वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी और सभी एचएम, बीईओ व डीपीओ काे आदेश पर अमल करने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
डीईओ ने आदेश दिया है कि छह दिसंबर तक सभी शिक्षकों का नए वेतन के आधार पर नवंबर माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। विशिष्ट अध्यापकों का एरियर भुगतान छह दिसंबर तक और दस दिसंबर तक वेतन भुगतान सेवा पुस्तिका पर प्रविष्टि कैंप मोड में किया जाएगा।
सभी विशिष्ट शिक्षकों को निर्देश मिला है कि वे अपनी सेवा पुस्तिका पर वेतन निर्धारण पांच दिसंबर तक तथा एरियर विपत्र पत्र तैयार कर अपने एचएम से हस्ताक्षर कराकर छह दिसंबर तक बीआरसी के लेखापाल के पास जमा कराएंगे।
इसके बाद सभी बीईओ प्राप्त विपत्र पत्र जांच कर आठ दिसंबर तक डीपीओ स्थापना के समक्ष उपलब्ध कराएंगे। अन्य प्रकार के एरियर बीईओ दस दिसंबर तक डीपीओ को उपलब्ध कराएंगे। डीपीओ स्थापना उपलब्ध कराए गए विपत्र पत्र की जांच कर तीन दिनों के भीतर भुगतान कराएंगे।
