संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। Araria SSB Action Indo Nepal Border: भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी और अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 56वीं वाहिनी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नरपतगंज प्रखंड के बसमतिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमावर्ती इलाके में शनिवार की देर रात गश्ती के दौरान जवानों ने एक संदिग्ध युवक को दबोचा। सघन तलाशी के दौरान उसके पास से 1 लाख 5 हजार 100 रुपये नेपाली मुद्रा और 3100 रुपये भारतीय मुद्रा बरामद की गई।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बसमतिया थाना क्षेत्र के बेला वार्ड संख्या छह निवासी मोनू कुमार के रूप में हुई है। एसएसबी की इस कार्रवाई के बाद सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय तस्करों और अवैध मुद्रा के धंधेबाजों के बीच हड़कंप मच गया है।

गुप्त सूचना के बाद सीमा स्तंभ 198/2 के पास बिछाया गया जाल एसएसबी 56वीं वाहिनी के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि सीमा क्षेत्र के रास्ते भारी मात्रा में नेपाली और भारतीय मुद्रा की अवैध खेप सीमा पार कराने की योजना है। सूचना को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और गश्ती तेज कर दी गई।

शनिवार की रात एसएसबी जवानों की एक विशेष गश्ती टीम बेला वार्ड संख्या सात के समीप तैनात थी। इसी दौरान भारत-नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 198/2 से करीब 20 मीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर एक युवक को संदिग्ध हालात में आवाजाही करते देखा गया। जवानों ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह घबरा गया। संदेह गहराने पर जवानों ने उसे हिरासत में लेकर मौके पर ही तलाशी ली।

बैग और जेब से निकली नेपाली व भारतीय करेंसी तलाशी के दौरान युवक के पास से 1,05,100 नेपाली रुपये और 3,100 भारतीय रुपये बरामद किए गए। बरामद राशि के वैध स्रोत या आवागमन से जुड़े कागजात मांगने पर युवक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद एसएसबी ने पूरी नकदी को विधिवत जब्त करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया।

अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बसमतिया थाना क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी 56वीं वाहिनी ने की त्वरित कार्रवाई

सीमा स्तंभ संख्या 198/2 के समीप भारतीय क्षेत्र में गश्ती के दौरान पकड़ा गया बेला गांव निवासी युवक मोनू कुमार

तलाशी में युवक के पास से 1 लाख 5 हजार 100 नेपाली रुपये और 3100 भारतीय रुपये की नकदी बरामद, करेंसी जब्त

एसएसबी ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी और बरामद मुद्रा को अग्रिम जांच के लिए फारबिसगंज कस्टम विभाग के हवाले किया प्राथमिक पूछताछ और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एसएसबी ने पकड़े गए युवक मोनू कुमार और जब्त मुद्रा को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फारबिसगंज स्थित कस्टम (सीमा शुल्क) विभाग को सुपुर्द कर दिया है। कस्टम विभाग की टीम अब युवक से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह रकम किसकी थी और इसे सीमा पार किसे पहुंचाया जाना था।