संवाद सूत्र, रेणुग्राम (अररिया)। फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत सिमराहा थाना क्षेत्र में अपनी वास्तविक धार्मिक व व्यक्तिगत पहचान छिपाकर एक नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाने, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने का गंभीर मामला सामने आया है।

पीड़िता की मां की लिखित शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक के विरुद्ध पॉक्सो (POCSO) एक्ट सहित विभिन्न सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपित को न्यायिक हिरासत में अररिया जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सिमराहा थाना क्षेत्र के मदारगंज निवासी 21 वर्षीय मो. कादरी के रूप में की गई है।

मोबाइल दुकान से नंबर लेकर 'सूरज' बन शुरू की बातचीत पीड़िता की मां द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, आरोपित मो. कादरी सिमराहा बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान में काम सीखता था। इसी दौरान उसने धोखे से नाबालिग किशोरी का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद वह पिछले एक वर्ष से किशोरी से लगातार फोन पर बातचीत कर रहा था।

आरोप है कि जब किशोरी ने उसका नाम और पता पूछा, तो उसने अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद का नाम कुर्साकांटा के सुंदरीमठ निवासी 'सूरज कुमार मंडल' (पिता- बबलू मंडल) बताया। फर्जी नाम और पते के आधार पर उसने किशोरी को शादी का झूठा भरोसा दिलाया और बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई।

ग्रामीणों की सजगता से खुली पोल, पकड़कर पुलिस को सौंपा युवक के लगातार गांव में आने-जाने पर स्थानीय ग्रामीणों को संदेह हुआ। जब ग्रामीणों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो युवक की असल पहचान उजागर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजन स्तब्ध रह गए।