विषहरी प्रतिमा विसर्जन में हादसा, कोसी में डूबे चाचा-भतीजे, अररिया के मटियारी गांव में पसरा मातम
अररिया जिले के मटियारी गांव में विषहरी माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान मरिया कोसी धार में डूबने से दो सगे-संबंधी नवयुवकों, अभिषेक और अजीत, की मौत हो गई।
HighLights
विषहरी माता प्रतिमा विसर्जन के दौरान दुखद हादसा।
मरिया कोसी धार में डूबने से दो युवकों की मौत।
पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग उठी।
संवाद सूत्र, अररिया। Araria Mahalgaon Matiyari Kosi River Drowning Two Youth Death: अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बागनगर पंचायत के मटियारी गांव में शुक्रवार को एक अत्यंत हृदयविदारक हादसा सामने आया है। विषहरी माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान मरिया कोसी धार में डूबने से दो सगे-संबंधी युवकों की असामयिक मौत हो गई।
मृतकों की पहचान मटियारी (वार्ड संख्या 10) निवासी अरुण पासवान के 19 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार और पूरण राम के पुत्र अजीत कुमार के रूप में की गई है। दोनों आपस में चाचा-भतीजा (पारिवारिक रिश्ते में) बताए जा रहे हैं। एक साथ दो चिरागों के बुझ जाने से पूरे मटियारी गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मटियारी गांव के दर्जनों ग्रामीणों व युवाओं के साथ अभिषेक और अजीत विषहरी माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए ढोल-नगाड़ों के साथ मरिया कोसी धार पहुंचे थे।
अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मटियारी गांव में विषहरी माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा
मरिया कोसी धार में स्नान और विसर्जन के दौरान गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आने से दो युवकों की दर्दनाक मौत
मृतकों की पहचान बागनगर पंचायत (वार्ड 10) निवासी अभिषेक कुमार (19 वर्ष) और अजीत कुमार के रूप में हुई; आपस में थे चाचा-भतीजा
महलगांव थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा; ग्रामीणों व प्रतिनिधियों ने सरकारी मुआवजे की उठाई मांग
विसर्जन की धार्मिक प्रक्रिया और स्नान के दौरान दोनों युवक धार के गहरे पानी में उतर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक पैर फिसलने और पानी की गहराई का सही अंदाजा न मिल पाने के कारण दोनों गहरे पानी में चले गए और कोसी की तेज धारा के बहाव की चपेट में आ गए।
चीख-पुकार के बीच ग्रामीणों ने निकाले शव, कई घरों में नहीं जला चूल्हा
दोनों युवकों को पानी में डूबता और हाथ-पांव मारता देख तट पर मौजूद ग्रामीणों ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों ने उन्हें बचाने के लिए तुरंत नदी में छलांग लगाई, लेकिन पानी की गहराई और तेज धारा के कारण दोनों काफी दूर बह गए।
काफी मशक्कत और खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में चीत्कार मच गया और गांव के कई घरों में शाम को चूल्हा तक नहीं जला।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव, परिजनों को मुआवजे की उठी मांग
घटना की जानकारी मिलते ही महलगांव थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कागजी पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक अभिषेक के भाई चंदन कुमार पासवान और ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना से दोनों परिवार पूरी तरह टूट चुके हैं।
स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन व राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों को आपदा प्रबंधन कोष से अविलंब 4-4 लाख रुपये का मुआवजा और हरसंभव मदद देने की पुरजोर मांग की है।
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