ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Royal Enfield ने भारत में Himalayan 750 को 4.89 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। वहीं, Viking Bronze और Siberia White की एक्स-शोरूम कीमत 5.14 लाख रुपए है। इसके अलावा, कस्टम लगेज के साथ तैयार की गई फ्लैगशिप Antarctic Silver की एक्स-शोरूम कीमत 6.29 लाख रुपए है। Himalayan 750 को 5 वेरिएंट्स में पेश किया गया है।

Feature Royal Enfield Himalayan 750 Specifications Ex-Showroom Price ₹4.89 Lakh – ₹6.29 Lakh (5 Variants) Engine 743cc, Twin-Cylinder, Oil-Cooled, 6-Speed Gearbox Power & Torque 55 hp @ 7,000 rpm | 63 Nm @ 5,000 rpm Key Features 5 Riding Modes, Cruise Control, TFT Dash with Google Maps & TPMS Safety Dual-Channel & Cornering ABS, Lean-Sensitive Traction Control Suspension & Tyres Showa 43mm USD Forks (F), Monoshock (R) | 19-inch (F) & 17-inch (R) Weight & Fuel Tank 224 kg Kerb Weight | 17.8 Litres Fuel Tank | 815 mm Seat Height Royal Enfield Himalayan 750 इंजन Himalayan 750 में नया 743cc में नया ट्विन-सिलिंडर, ऑयल-कूल्ड SOHC इंजन दिया गया है जिसे 7,000rpm पर 55hp की पावर और 5,000rpm पर 63nm का टॉर्क जनरेट करता है। Royal Enfield के मुताबिक इस टॉर्क का 90% हिस्सा 3,500rpm से ही मिलने लगता है। इस इंजन को ETB, स्लिपर क्लच और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जुड़ा है।

कैसा है इसका डिजाइन? Himalayan 750 के डिजाइन की बात करें तो Royal Enfield ने कुछ विंड प्रोटेक्शन के साथ फंक्शन-ओवर-फार्म को अपनाया है। फ्रंट विंडशील्ड की ऊंचाई को अपने मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें सर्कुलर हेडलैंप दिए गए हैं जो काफी हद तक Himalayan 450 जैसे लगते हैं।

फीचर्स और राइडिंग मोड्स ETB के साथ Himalayan 750 में अब क्रूज कंट्रोल मिलता है और साथ ही इसमें 5 राइडिंग मोड्स Road, Road Sport, Rain, Trail और Custom दिए गए हैं जो इंजन मैपिंग, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। Himalayan 750 में TFT ट्रिपर डैश दिया गया है लेकिन इसमें नए और बेहतर फीचर्स जोड़े गए हैं।

इसके अलावा, Google Maps Mirroring के साथ यह क्लस्टर अब TPMS की जानकारी भी दिखाता है और इसे कंट्रोल करने के लिए Royal Enfield ने खास स्विचगियर दिया है। Himalayan 750 फ्रेम और सस्पेंशन बॉक्स-सस्पेंशन स्पाइन फ्रेम में इंजन को एक स्ट्रेस्ड मेंबर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस बाइक में आगे Showa 43mm USD फोर्क्स और पीछे रियर मोनो-शॉक पर सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन ट्रैवल आग 190mm और पीछे 170mm है जिसमें फ्रंट फोर्क्स को कंप्रेशन, रिबाउंड और प्रीलोड के लिए एडजस्ट किया जा सकता है जबकि रियर में रिमोट डायल के कंट्रोल होने वाला प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टमेंट मिलता है।