Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti E Vitara को मिलेगी कितनी रेंज, कब शुरू होगी डिलीवरी, मिली जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:12 PM (IST)

    मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, मारुति ई विटारा को फिर से पेश किया है, जिसकी डिलीवरी 2026 में शुरू होगी। इस एसयूवी में 49 kWh और 61 kWh ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से एक बार फिर से अपनी पहली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी Maruti E Vitara को पेश किया गया है। साथ ही कई महत्‍वपूर्ण जानकारियों को भी सार्वजनिक किया गया है। एसयूवी में कितनी दमदार बैटरी और मोटर दी गई है। कितनी रेंज के साथ इसे ऑफर किया जाएगा। कब से इसकी डिलीवरी को शुरू किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेश हुई Maruti E Vitara

    मारुति की पहली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर Maruti E Vitara को भारत में फिर से पेश किया गया है। इससे पहले इस एसयूवी को जनवरी 2025 में ऑटो एक्‍सपो के दौरान पेश किया गया था।

    कैसे हैं फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें एंबिएंट लाइट, 26.04 सेमी एमआईडी, वेंटिलेटिड सीट, पावर एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट, स्‍लाइडिंग और रिक्‍लाइनिंग रियर सीट, एलईडी लाइट्स, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, ड्यूल टोन इंटीरियर, वर्टिकल एसी वेंट, सनरूफ, वायरलैस चार्जर, 25.65 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, रूफ स्‍पायलर, शॉर्क फिन एंटीना, ड्राइव मोड्स, रीजन और स्‍नो मोड जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    कितनी है सुरक्षित

    मारुति की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें Level-2 ADAS के साथ ही सात एयरबैग, हिल होल्‍ड कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक‍ असिस्‍ट, सभी पहियों में डिस्‍क ब्रेक, ईएसपी, एक्टिव कॉर्नरिंग कंट्रोल, सीट बेल्‍ट एडजस्‍टर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, ऑटो आईआरवीएम, ई-कॉल जैसे सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया गया है।

    क्रैश टेस्‍ट में मिली पांच स्‍टार रेटिंग

    निर्माता की इस एसयूवी का भारत एनसीएपी की ओर से क्रैश टेस्‍ट भी किया गया है। जिसमें इस एसयूवी को सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक दिए गए हैं।

    कितनी दमदार बैटरी

    मारुति की ओर से इस एसयूवी को 49 kwh और 61 kWh की क्षमता की बैटरी के विकल्‍प दिए हैं। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 543 किलोमीटर की एआरएआई माइलेज मिलेगी।

    कब शुरू होगी डिलीवरी

    निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी की डिलीवरी को 2026 में शुरू कर दिया जाएगा। इसके पहले निर्माता की ओर से 1100 शहरों में दो हजार चार्जिंग पाइंट्स को लगाया है और 2030 तक देशभर में एक लाख चार्जर का लक्ष्‍य रखा गया है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी को BaaS के साथ भी ऑफर किया जाएगा।

    किनसे है मुकाबला

    Maruti E Vitara को कंपनी की ओर से मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में लाया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta Electric, MG Windsor, Tata Curvv EV, Mahindra BE 6, Tata Harrier EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ होगा।