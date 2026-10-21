Mahindra Bolero Bold Edition लॉन्च, रूफ रेल्स और नए इंटीरियर के साथ मिला दमदार लुक

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV Mahindra Bolero का नया Bold Edition लॉन्च किया है। इस एडिशन में गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर को पहले से अलग लुक देने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें ब्रॉन्ज एक्सेंट्स, रूफ रेल्स, नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स और अपडेटेड सीट अपहोल्स्ट्री जैसे बदलाव शामिल हैं। यह मुख्य रूप से एक एक्सेसरी पैकेज है, जिसका उद्देश्य Bolero के मौजूदा डिजाइन को अधिक आकर्षक बनाना है।

एक्सटीरियर में क्या हुए बदलाव? Mahindra Bolero Bold Edition में सबसे ज्यादा बदलाव इसके बाहरी लुक में देखने को मिलते हैं। SUV के अलग-अलग हिस्सों पर ब्रॉन्ज फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके पारंपरिक डिजाइन को नया अंदाज देता है। इसके अलावा, डुअल-टोन ब्लैक और ब्रॉन्ज एलिमेंट्स इसे एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।

ब्रॉन्ज ग्रिल इंसर्ट्स ब्रॉन्ज एक्सेंट्स वाली रूफ रेल्स ब्रॉन्ज फॉग लैंप सराउंड्स डुअल-टोन साइड क्लैडिंग Bold Edition बैजिंग ब्रॉन्ज ORVM एप्लिक ब्रॉन्ज 15-इंच अलॉय व्हील्स इन बदलावों के जरिए Mahindra ने Bolero के मौजूदा डिजाइन में नया स्टाइल जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि, ये अपडेट मुख्य रूप से कॉस्मेटिक हैं।

इंटीरियर में मिलेंगे नए फीचर्स एक्सटीरियर के साथ-साथ Mahindra Bolero Bold Edition के केबिन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें ब्लैक और ब्रॉन्ज कलर की डुअल-टोन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो केबिन को नया लुक देती है। इसके अलावा, SUV में डिजाइनर फ्लोर मैट्स भी मिलते हैं। इस एडिशन में एक रियर-व्यू कैमरा भी दिया गया है। यह फीचर रिवर्स करते समय पीछे देखने में मदद करता है। इस तरह, Bold Edition में इंटीरियर की स्टाइलिंग के साथ पार्किंग में उपयोगी फीचर को भी शामिल किया गया है।

इंटीरियर और फीचर्स Mahindra Bolero में मिनिमल डैशबोर्ड, चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसका इंटीरियर ज्यादा जटिल डिजाइन के बजाय रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें मैनुअल AC, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और पावर विंडो जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये सुविधाएं ड्राइविंग और रोजमर्रा के उपयोग के दौरान काम आती हैं।

Mahindra Bolero के सेफ्टी फीचर्स इसमें सेफ्टी के लिए कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इनमें डुअल एयरबैग, ABS और रिवर्स पार्किंग सेंसर शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें रियर कैमरा और पहली व दूसरी पंक्ति की सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर भी मिलता है।

इंजन और ट्रांसमिशन Mahindra Bolero में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है। यह इंजन 76 PS की अधिकतम पावर और 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि पावर रियर व्हील्स तक पहुंचती है।