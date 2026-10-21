Kawasaki Z300 भारत में लॉन्च, कीमत ₹3.24 लाख; दमदार 296cc इंजन और अग्रेसिव डिजाइन के साथ मारी एंट्री

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जापान की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी ने नई स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिल Kawasaki Z300 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह मोटरसाइकिल Z सीरीज की सबसे सस्ती और किफायती बाइक हो गई है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन के साथ लाया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Kawasaki Z300 को किन खास फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च किया गया है?

Kawasaki Z300 की कीमत Kawasaki Z300 को भारत में 3.24 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे उन लोगों के लिए लेकर आया गया है, जो कावासाकी की Z सीरीज की बाइक खरीदना चाहते हैं वो भी कम कीमत में। इसका डिजाइन और मैकेनिकल सेटअप काफी हद तक Kawasaki Ninja 300 मिलता-जुलता है। हालांकि, इसमें फुल फेयरिंग के बजाय स्ट्रीट-नेकेड स्टाइल दिया गया है।

Kawasaki Z300 का डिजाइन और स्टाइलिंग Kawasaki Z300 में कंपनी की बड़ी Z सीरीज के डिजाइन से काफी मिलता हुआ है। इसका फ्यूल टैंक के दोनों ओर बड़े एक्सटेंशन बाइक को मस्कुलर लुक देने का काम करता है। इसका स्ट्रीट-नेकेड डिजाइन इसे Ninja 300 जैसी फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक अलग पहचान देने का काम करता है।

बाइक में स्टेप-अप सीट दी गई है, जबकि पीछे की ओर टेल सेक्शन को स्लिम रखा गया है। इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी मिनिमलिस्टिक है। Kawasaki Z300 को दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें Candy Lime Green/Ebony और Metallic Carbon Gray/Ebony शामिल हैं।

Kawasaki Z300 का इंजन इसमें 296cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यही इंजन कंपनी की Ninja 300 में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजन 11,000rpm पर 39.4bhp की अधिकतम पावर और 10,000rpm पर 26.3Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके साथ स्टैंडर्ड तौर पर स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच मिलता है। बाइक में Kawasaki की ड्यूल-थ्रॉटल वाल्व तकनीक भी दी गई है। इसका पैरेलल-ट्विन इंजन उन राइडर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें 17 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। यह क्षमता इस सेगमेंट की कई दूसरी मोटरसाइकिलों से ज्यादा है। हालांकि, बाइक की वास्तविक रेंज उसके माइलेज और राइडिंग कंडीशन पर निर्भर करेगी।

Kawasaki Z300 का सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम सस्पेंशन के लिए Kawasaki Z300 में फ्रंट में 37mm टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में Uni-Trak मोनोशॉक दिया गया है। बाइक के दोनों सिरों पर 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 290mm और पीछे 220mm के पेटल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से ड्यूल-चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है। यह सिस्टम ब्रेक लगाने के दौरान पहियों के लॉक होने की आशंका को कम करने में मदद करता है। Kawasaki Z300 का कर्ब वेट 175 किलोग्राम है। वहीं, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 140mm है। ये दोनों आंकड़े बाइक के आकार और सड़क पर इस्तेमाल के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

Kawasaki Z300 के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो Kawasaki Z300 में LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज और क्लॉक जैसी जरूरी जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा, कंसोल में ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर, सर्विस इंडिकेटर और कूलेंट टेम्परेचर रीडआउट भी दिया गया है। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल राइडर को बाइक की गति, फ्यूल और इंजन से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। हालांकि, दिए गए फीचर विवरण में किसी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड या कनेक्टिविटी फीचर का उल्लेख नहीं है।

Kawasaki Z300 का मुकाबला किससे होगा? भारतीय बाजार में Kawasaki Z300 का मुकाबला 2026 KTM 390 Duke से होगा। कीमत के मामले में Z300, KTM 390 Duke से ₹38,664 महंगी है। यानी दोनों मोटरसाइकिलों के बीच कीमत का अंतर काफी महत्वपूर्ण है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो बजट और फीचर्स के आधार पर बाइक चुनना चाहते हैं।