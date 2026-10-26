Jeep Compass Sport का डीजल ऑटोमैटिक लॉन्च, ₹21.99 लाख कीमत; 9-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आई SUV

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जीप इंडिया ने अपनी पॉपुलर SUV Jeep Compass का नया Sport Diesel-Automatic वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 21.99 लाख रुपये रखी गई है। इस नए वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, जो पहली बार Compass के एंट्री-लेवल Sport ट्रिम में पेश किया गया है। इसके साथ ही यह भारत में SUV का सबसे किफायती ऑटोमैटिक वेरिएंट बन गया है।

Jeep Compass Sport AT की कीमत और डिलीवरी Jeep Compass Sport AT को 21.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इस वेरिएंट के आने से उन ग्राहकों के लिए Compass का ऑटोमैटिक मॉडल चुनना आसान होगा, जो SUV के एंट्री-लेवल Sport ट्रिम को प्राथमिकता देते हैं। इसमें पहली बार 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। कंपनी नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह से इसकी डिलीवरी शुरू करेगी। Jeep Compass Sport AT के साथ कंपनी 29,900 रुपये की कीमत वाला ऑप्शनल एक्सेसरी पैक भी दे रही है।

Jeep Compass Sport AT का एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो Jeep Compass Sport AT में LED हेडलैंप के साथ डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दी गई हैं। इसके अलावा, SUV में क्रोम विंडो सराउंड, सिल्वर फिनिश वाले 17-इंच अलॉय व्हील और ब्लैक आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVM) हाउसिंग मिलती है। ORVM में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। इसके अन्य एक्सटीरियर फीचर्स में रियर स्पॉयलर और शार्क-फिन एंटीना शामिल हैं।

Jeep Compass Sport AT का इंटीरियर SUV के केबिन में डार्क थीम के साथ डैशबोर्ड और डोर पैड पर ग्रे फैब्रिक इंसर्ट दिए गए हैं। वहीं, सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ ब्लू स्टिचिंग मिलती है। इसका केबिन डिजाइन एंट्री-लेवल Sport ट्रिम के अनुरूप रखा गया है। ग्राहक ऑप्शनल एक्सेसरी पैक चुनकर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग और डैशकैम भी जुड़वा सकते हैं। ये दोनों अतिरिक्त सुविधाएं स्टैंडर्ड फीचर्स के बजाय एक्सेसरी पैक का हिस्सा हैं।