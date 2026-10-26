Hyundai Bayon भारत में लॉन्च, कीमत ₹9.99 लाख; 1.5L पेट्रोल इंजन समेत 80 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में अपनी नई SUV Hyundai Bayon को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है। इस नई SUV Bayon को Hyundai Creta के नीचे रखा गया है। इसे कंपनी ने एक नए मॉडल के रूप में पेश किया है। इसे कुल सात वेरिएंट HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में लेकर आया गया है।

सात वेरिएंट में हुई लॉन्च Hyundai Bayon को भारतीय बाजार में कुल सात ट्रिम लेवल HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में लॉन्च की गई है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन HX5 वेरिएंट से मिलना शुरू होता है।

Hyundai Bayon को कई बेहतरीन कलर में लाया गया है। इसमें Fiery Red, Classy Blue, Classy Blue Matte, Atlas White, Titanium Black, Titanium Matte Black, Golden Bronze और Ecotronic Grey जैसे कलर ऑप्शन शामिल हैं। इसके अलावा, Fiery Red और Atlas White रंगों के साथ ब्लैक रूफ वाला डुअल-टोन ऑप्शन भी मिलेगा।

Hyundai Bayon का एक्सटीरियर डिजाइन Hyundai Bayon कंपनी की नई Art of Steel डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है। इसके एक्सटीरियर में शार्प बॉडी लाइन्स, फ्लेयर्ड व्हील आर्च और स्कल्प्टेड बॉडी पैनल दिए गए हैं। SUV को मजबूत लुक देने के लिए इसमें एंगुलर डिजाइन, बॉडी क्लैडिंग और बड़े फ्रंट व रियर बंपर का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन इसे Hyundai की मौजूदा SUV रेंज से अलग पहचान देने पर केंद्रित है।

H-Edge LED DRL सिग्नेचर

इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर्स

प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स

LED रिवर्सिंग लाइट्स

नॉन-कनेक्टेड टेललाइट्स

वर्टिकल Aerolight हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप

17-इंच अलॉय व्हील

215-सेक्शन टायर

डुअल-टोन ORVMs

रूफ रेल्स

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

360-डिग्री कैमरा Hyundai Bayon का डाइमेंशन डाइमेंशन की बात करें तो Hyundai Bayon की लंबाई 4,245 mm, चौड़ाई 1,810 mm और ऊंचाई 1,605 mm है। इसका व्हीलबेस 2,600 mm है। SUV का ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm और बूट स्पेस 505 लीटर है। इसमें 43 लीटर क्षमता वाला फ्यूल टैंक दिया गया है।

Hyundai Bayon का इंटीरियर Hyundai Bayon के इंटीरियर में कंपनी की नई डिजाइन थीम देखने को मिलती है, जिसे ग्लोबल-स्पेक i20 के नए इंटीरियर लेआउट से प्रेरित बताया गया है। वेरिएंट के अनुसार, इसमें ऑल-ब्लैक या ब्लैक और व्हाइट थीम का ऑप्शन मिलेगा। केबिन में ब्लैक और Olive Grey थीम, प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसका उद्देश्य केबिन को आधुनिक और प्रीमियम अनुभव देना है।

ब्लैक/ऑलिव ग्रे इंटीरियर थीम

प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री

सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स

Nvidia, Perplexity और SoundHound AI की टेक्नोलॉजी से लैस कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले

ग्लोबल i20 से प्रेरित डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

19 कंट्रोलर्स के लिए OTA अपडेट्स और Software-Defined Vehicle (SDV) टेक्नोलॉजी

500 से ज्यादा वॉयस कमांड के साथ 70 से अधिक फीचर्स वाला Bluelink टेलीमैटिक्स सिस्टम

म्यूजिक कंट्रोल के लिए फिजिकल स्विच

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

वर्टिकल AC वेंट्स और वर्टिकल लेआउट वाले AC कंट्रोल

आगे की वेंटिलेटेड सीटें

पावर्ड ड्राइवर सीट

स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, जिसमें केवल टिल्ट एडजस्टमेंट की सुविधा

स्टीयरिंग व्हील पर ड्राइव मोड सेलेक्टर

CVT गियरबॉक्स के साथ पैडल शिफ्टर्स

पैनोरमिक सनरूफ

LED रीडिंग लाइट्स और सनग्लास होल्डर

सबवूफर के साथ 8-स्पीकर वाला Bose ऑडियो सिस्टम

एम्बिएंट लाइटिंग

पीछे की सीटों के लिए 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सुविधा

रियर AC वेंट्स

रियर सेंटर आर्मरेस्ट Hyundai Bayon का इंजन Hyundai Bayon में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह वही इंजन है जिसका इस्तेमाल कंपनी Creta में भी करती है। यह इंजन 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और iVT का ऑप्शन मिलता है। कंपनी ने लॉन्चिंग के दौरान पेट्रोल मॉडल को लेकर दावा किया है कि यह 18.6 kmpl तक का माइलेज देगी।

फीचर्स Hyundai Bayon इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल अधिकतम पावर 115 PS अधिकतम टॉर्क 144 Nm ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल (MT) / CVT ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) माइलेज (ARAI) 18.6 km/l (CVT) Hyundai Bayon के लिए 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर आधारित CNG पावरट्रेन भी लेकर आएगी गई है। हालांकि, CNG वेरिएंट की लॉन्च टाइमलाइन, कीमत, माइलेज और वेरिएंट से जुड़ी चीजों के बारे में नहीं बताया है। वहीं, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की पेशकश की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रांसमिशन iVT ऑप्शन के साथ में डैश बूस्ट मोड दिया गया है, जो ओवरटेकिंग के दौरान तुरंत पावर बूस्ट और बेहतर रिस्पॉन्स के लिए है। इसके साथ ही स्पोर्टी ड्राइव टेक भी मिलता है, जिसे स्पोर्टी और अधिक रोमांचक एक्सीलरेशन अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें ईको (Eco), नॉर्मल (Normal) और स्पोर्ट (Sport) ड्राइव मोड भी मिलते हैं। इसके साथ ही पैडल शिफ्टर्स और आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) भी मिलता है।

Hyundai Bayon के सेफ्टी फीचर्स हुंडई की इस नई SUV Bayon में 35 स्टैंडर्ड और 85 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। Bayon को 5-स्टार BNCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके स्ट्रक्चर में 69 प्रतिशत हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है।