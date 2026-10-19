AXOR ने लॉन्च किया नया हेलमेट, रेसिंग डिजाइन के साथ एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स से है लैस, ₹4,200 की एक्सेसरीज फ्री

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बाइक राइडिंग के दौरान बेहतर सुरक्षा, एयरोडायनामिक डिजाइन और आरामदायक विजन की तलाश करने वाले राइडर्स के लिए AXOR ने Agera Raiz फुल-फेस हेलमेट पेश किया है। यह हेलमेट रेसिंग से प्रेरित डिजाइन के साथ आता है, जिसमें हाई-स्पीड परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए शेल डिजाइन, रियर स्पॉइलर और वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया है। कंपनी इस हेलमेट के साथ ₹4,200 की दो प्रीमियम एक्सेसरीज भी बिना किसी अतिरिक्त कीमत के दे रही है।

डिजाइन और ग्राफिक्स AXOR Agera Raiz को स्पोर्टी और टेक्निकल लुक के साथ तैयार किया गया है। इसके Starry ग्राफिक में व्हाइट, ग्रे और रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है। हेलमेट के क्राउन और साइड पैनल पर हाफटोन डॉट-ग्रेडिएंट पैटर्न दिया गया है, जो इसे स्कैन-लाइन जैसा आधुनिक लुक देता है। इसके निचले हिस्से में शार्प रेड शेवरॉन स्ट्राइप्स दी गई हैं, जबकि वाइजर मैकेनिज्म के पास HPD यानी High Performance Design बैज मिलता है। हेलमेट के ऊपर सिल्वर X क्राउन लोगो दिया गया है। इसका टू-टोन ग्रे और व्हाइट अपर शेल तथा लाल रंग के एडजस्टेबल वाइजर पिवट नॉब इसे अलग पहचान देते हैं।

फीचर जानकारी हेलमेट टाइप फुल-फेस डिजाइन रेसिंग-प्रेरित Starry ग्राफिक कलर थीम व्हाइट, ग्रे और रेड शेल मटेरियल ABS हाई-इम्पैक्ट वजन 1650±50 ग्राम आउटर विजर ऑप्टिकली करेक्ट, स्क्रैच-रेसिस्टेंट और UV-प्रोटेक्टेड सन विजर इंटरनल स्मोक सन विजर वेंटिलेशन टॉप, डुअल आइब्रो, माउथ और रियर एग्जॉस्ट वेंट इमरजेंसी फीचर EQRS बकल D-ring सुरक्षा मानक ECE 22.06, DOT FMVSS No. 218 और ISI (IS:4151) मुफ्त एक्सेसरीज Pinlock 70 लेंस और Revo विजर विजन और वाइजर फीचर्स AXOR Agera Raiz में ऑप्टिकली करेक्ट और स्क्रैच-रेसिस्टेंट आउटर वाइजर दिया गया है। इसमें UV प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो वाइजर को सूरज की पराबैंगनी किरणों से संबंधित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हेलमेट में डुअल शील्ड सिस्टम के साथ इंटरनल स्मोक सन वाइजर मिलता है। इससे तेज रोशनी और चकाचौंध की स्थिति में विजन मैनेज करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, एडजस्टेबल रेड-नॉब पिवट मैकेनिज्म के जरिए वाइजर को बिना टूल के बदला जा सकता है। यह हेलमेट Pinlock-ready भी है, यानी इसमें एंटी-फॉग विजन के लिए Pinlock लेंस लगाने की सुविधा दी गई है। बेहतर एयरफ्लो के लिए वेंटिलेशन सिस्टम AXOR Agera Raiz में हेलमेट के अंदर एयरफ्लो बनाए रखने के लिए कई वेंट दिए गए हैं। इसका टॉप वेंट अधिकतम एयर इनटेक को ध्यान में रखकर पोजिशन किया गया है। वाइजर के ऊपर आइब्रो पोजिशन में दो वेंट दिए गए हैं, जो आंखों के स्तर पर हवा के प्रवाह में मदद करते हैं। इसके अलावा, हेलमेट में माउथ वेंट और चिन कर्टेन भी मिलता है। पीछे की तरफ दिया गया एग्जॉस्ट वेंट रियर स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड है, जिससे हेलमेट के अंदर हवा का निरंतर प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलती है।

सेफ्टी फीचर्स सुरक्षा के लिहाज से AXOR Agera Raiz में ABS हाई-इम्पैक्ट शेल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन 1650±50 ग्राम बताया गया है। हेलमेट में Emergency Quick Release System (EQRS) भी मिलता है, जिसे आपातकालीन स्थिति में हेलमेट को सुरक्षित तरीके से हटाने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। फिटिंग और रिटेंशन के लिए इसमें D-ring बकल दिया गया है। यह हेलमेट को सिर पर सुरक्षित और अच्छी तरह फिट रखने में मदद करता है।