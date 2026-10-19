SMK ने लॉन्च किया नया दमदार हेलमेट, कीमत ₹6,700 से शुरू; ECE-DOT और ISI सर्टिफिकेशन से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। SMK हेलमेट्स ने अपने फुल-फेस हेलमेट Agnar रेंज में नया ग्राफिक्स वेरिएंट SMK Agnar Revv को लॉन्च किया है। कंपनी ने इस नए वेरिएंट में डेकल डिजाइन के साथ Agnar हेलमेट के मौजूदा फीचर्स को पहले की तरह बरकरार रखा है। इसमें 21 वेंट्स, डुअल वाइजर सिस्टम, EIRT आउटर शेल और मल्टी-डेंसिटी EPS लाइनर जैसे फीचर्स मिलते हैं। नए हेलमेट को छह कलर ऑप्शन और XS से XXL तक के साइज में लेकर आया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि SMK Agnar Revv फुल-फेस हेलमेट किन खास फीचर्स के साथ आता है?

SMK Agnar Revv का नया डिजाइन और ग्राफिक्स SMK Agnar Revv को नए ग्राफिक्स डिजाइन में लेकर आया गया है। इसके डेकल में हेलमेट के ऊपरी हिस्से से लेकर वाइजर की ओर जाती हुई कई पतली समानांतर लाइनें दी गई हैं। हेलमेट पर शार्प और एंगुलर पैनल्स के साथ कॉन्ट्रास्टिंग कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साइड में SMK का लोगो और चिन बार पर Agnar की ब्रांडिंग दी गई है। इस ग्राफिक्स को छह अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन में पेश किया है। इनमें ऑरेंज, रेड और ब्लू जैसे ब्राइट एक्सेंट के साथ डार्क बेस के ऑप्शन शामिल हैं। इसके अलावा ग्रे और व्हाइट बेस वाले ऑप्शन भी दिए गए हैं।

21 वेंट्स के साथ बेहतर एयरफ्लो SMK Agnar Revv में कुल 21 स्टेनलेस स्टील वेंट्स दिए गए हैं। इनमें एयर इनटेक और एग्जॉस्ट के लिए चैनल वाला डिजाइन इस्तेमाल किया गया है। इससे हेलमेट के अंदर गर्म हवा को बाहर निकालने और हवा के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करना है। एयरफ्लो के लिए इस्तेमाल की गई चैनलिंग हेलमेट की बाहरी सतह पर हवा के प्रवाह को भी बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। इससे गर्मी के साथ हवा से पैदा होने वाले शोर को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

ECE, DOT और ISI सर्टिफिकेशन सुरक्षा और निर्माण की बात करें तो SMK Agnar Revv में EIRT से बना आउटर शेल दिया गया है। इसके साथ मल्टी-डेंसिटी EPS लाइनर मिलता है। कंपनी ने इस हेलमेट को ECE 22.06, DOT और ISI सर्टिफिकेशन के अनुरूप बताया है। ये प्रमाणन हेलमेट के सुरक्षा मानकों से संबंधित हैं।

डुअल वाइजर सिस्टम और क्विक-रिलीज मैकेनिज्म SMK Agnar Revv में डुअल वाइजर सिस्टम दिया गया है। इसमें बाहर की तरफ स्क्रैच-रेसिस्टेंट वाइजर मिलता है, जिसे वन-टच क्विक-रिलीज मैकेनिज्म की मदद से हटाया जा सकता है। इससे वाइजर को निकालने और दोबारा लगाने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। इसके अलावा हेलमेट में इनबिल्ट रिट्रैक्टेबल सन वाइजर भी मिलता है। यह तेज रोशनी से लेकर कम रोशनी वाली परिस्थितियों में राइडिंग के दौरान उपयोगी हो सकता है। इस तरह राइडर्स को अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार वाइजर का इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलता है।

हेलमेट में रिमूवेबल और वॉशेबल इनर लाइनर दिया गया है। यह लाइनर हाइपोएलर्जेनिक है। इसे निकालकर साफ किया जा सकता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान हेलमेट की अंदरूनी सफाई बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें डबल D-रिंग स्ट्रैप क्लोजर दिया गया है।