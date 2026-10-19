इन CNG SUV में मिलती है 26 किमी तक की माइलेज, कीमत ₹10 लाख से कम, जानिए फैमिली के लिए कौन-सी है बेस्ट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में पिछले कुछ सालों में CNG SUV की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए कार निर्माता कंपनियां भारत में CNG पावरट्रेन पेश कर रही है। इसी को देखते हुए महिंद्रा ने अपनी पहली CNG SUV Mahindra XUV 3XO ZNG को लॉन्च कर दिया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Maruti Suzuki Brezza S-CNG और Tata Nexon iCNG से देखने के लिए मिलेगा। हम यहां पर आपको इन तीनों के CNG तकनीक, इंजन की क्षमता, माइलेज, बूट स्पेस और कीमत के बारे में विस्तार में बता रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि इनमें से कौन-सी आपके लिए बेस्ट हो सकती है?

इंजन और परफॉर्मेंस Mahindra XUV 3XO ZNG में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल MPFI इंजन दिया गया है, जो 114.5 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Maruti Brezza S-CNG में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 88 PS की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है। Tata Nexon iCNG में 1.2-लीटर टर्बो इंजन है, जो 100 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। SUV इंजन पावर टॉर्क Mahindra XUV 3XO ZNG 1.2-लीटर टर्बो MPFI 114.5 PS 200 Nm Maruti Brezza S-CNG 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 88 PS 121.5 Nm Tata Nexon iCNG 1.2-लीटर टर्बो 100 PS 170 Nm किसमें मिलेगा ज्यादा माइलेज? Maruti Brezza S-CNG का माइलेज 26.90 km/kg है। Mahindra XUV 3XO ZNG 24.70 km/kg के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि Tata Nexon iCNG का माइलेज 24 km/kg बताया गया है। इस तरह Brezza S-CNG, XUV 3XO ZNG से 2.20 km/kg और Nexon iCNG से 2.90 km/kg ज्यादा माइलेज देती है। हालांकि, वास्तविक माइलेज ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। CNG SUV माइलेज Maruti Brezza S-CNG 26.90 km/kg Mahindra XUV 3XO ZNG 24.70 km/kg Tata Nexon iCNG 24 km/kg बूट स्पेस किसका सबसे ज्यादा? CNG कारों में सिलेंडर के कारण बूट स्पेस काफी कम मिलता है। इसलिए सामान रखने की जगह काफी कम हो जाती है। Mahindra XUV 3XO ZNG और Tata Nexon iCNG में 30+30 लीटर का ट्विन-सिलेंडर सेटअप दिया गया है। दूसरी ओर, Maruti Brezza S-CNG में सिंगल अंडरबॉडी CNG टैंक मिलता है। CNG SUV बूट स्पेस Maruti Brezza S-CNG 328 लीटर Tata Nexon iCNG 321 लीटर Mahindra XUV 3XO ZNG 270 लीटर Maruti Brezza S-CNG में स्पेयर व्हील नहीं मिलता। इसकी जगह टायर रिपेयर किट दी गई है, जिससे बूट स्पेस बेहतर रखने में मदद मिलती है। इसका 328 लीटर का बूट स्पेस इन तीनों में सबसे ज्यादा है। Tata Nexon iCNG में 321 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि Mahindra XUV 3XO ZNG में 270 लीटर की जगह उपलब्ध है। XUV 3XO ZNG और Nexon iCNG दोनों में अंडरबॉडी-माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है। कीमत में कौन-सी किफायती? किसकी कीमत है सबसे कम? Tata Nexon iCNG कीमत बाकी दोनों के मुकाबले काफी कम है। इसके बेस वेरिएंट Smart की कीमत 8.30 लाख रुपये है। Maruti Brezza S-CNG के LXi बेस वेरिएंट की कीमत 9.35 लाख रुपये है, जबकि Mahindra XUV 3XO ZNG के MX Edge वेरिएंट की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है।