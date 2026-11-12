Yamaha Xenter E इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश, 16-इंच के बड़े पहिये और 108Km की रेंज से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। यामाहा ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Yamaha Xenter E को पेश किया है। इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खासतौर पर आरामदायक राइ़डिंग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, इसे और भी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लाया गया है, जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग बनाने का काम करता है।

Yamaha Xenter E का डिजाइन इसे सिंपल और प्रैक्टिकल डिजाइन के साथ लेकर आया गया है। इसके फ्रंट में खास डिजाइन वाला एप्रन, कॉम्पैक्ट हेक्सागोनल शेप का हेडलैंप और वर्टिकली स्टैक्ड DRL एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके आलावा, हल्का फ्रंट फेंडर, स्टेप-अप सीट और चौड़ा रियर फेंडर भी दिया गया है।

16-इंच के बड़े अलॉय व्हील Yamaha Xenter E की सबसे खास बात इसके 16-इंच के अलॉय व्हील हैं। इसमें आगे की तरफ 100/80 और पीछे 120/80 साइज के टायर दिए गए हैं। दरअसल बड़े पहियों वाले स्कूटर्स को यूरोप में काफी पंसद किया जाता है, क्योंकि ये पत्थरों से बनी सड़कों, ट्राम लाइनों और गड्ढों जैसी जगहों पर बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस देने का काम करते हैं।

भारत में इस तरह की जरूरतों के लिए आमतौर पर मोटरसाइकिलों को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं, यहां ज्यादातर स्कूटरों में अधिकतम 14-इंच तक के पहिये देखने को मिलते हैं। Yamaha Xenter E को Platinum Silver और Midnight Black कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

108 किलोमीटर की रेंज और 3.5kWh बैटरी पैक Yamaha Xenter E का परफॉर्मेंस 125cc पेट्रोल स्कूटर के बराबर बताया गया है। इसमें 3.5kWh की फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 67 मील यानी लगभग 108 किलोमीटर की रेंज देती है। इस स्कूटर में कंपनी ने नया eAxle प्रोपल्शन सेटअप इस्तेमाल किया है। इसमें एयर-कूल्ड परमानेंट मैग्नेट मोटर, कंट्रोलर और रिडक्शन गियर को एक यूनिट में शामिल किया गया है। इस पूरी यूनिट को स्कूटर के फ्रेम पर लगाया गया है।

इसका इलेक्ट्रिक मोटर 10bhp की पावर और 33.35Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। मोटर से पिछले पहिये तक पावर पहुंचाने के लिए बेल्ट ड्राइव सिस्टम दिया गया है। स्कूटर में L-शेप बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फ्लैट फ्लोरबोर्ड और सीट के नीचे कुछ स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। बैटरी को सेफ रखने के लिए इसके चारों ओर प्रोटेक्टिव हाउसिंग दी गई है। इसके अलावा बैटरी को IP67 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी से सेफ रखने का काम करती है।

Yamaha Xenter E में 800-वाट का ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है। इससे बैटरी को शून्य से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। इसके अलावा, Yamaha की YOU Charge सब्सक्रिप्शन सर्विस के जरिए पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके भी स्कूटर चार्ज कर सकेंगे।

सस्पेंशन, ब्रेकिंग और राइडिंग मोड Yamaha Xenter E के लिए नया अंडरबोन फ्रेम तैयार किया गया है। इसमें 790mm की सीट हाइट दी गई है। सस्पेंशन के लिए आगे 100mm ट्रैवल वाले टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे 97mm ट्रैवल वाले डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे 245mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिन्हें ABS से जोड़ा गया है।

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में S, T और E नाम से तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। S मोड स्पोर्टी राइडिंग के लिए, T मोड रोजाना के सफर के लिए और E मोड ज्यादा रेंज देने के लिए है। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जिसका काम चुने गए राइडिंग मोड के अनुसार बदलता है।

5-इंच TFT डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स फीचर्स की बात करें तो Yamaha Xenter E में 5-इंच का TFT डैश दिया गया है। इसमें बैटरी और सर्विस स्टेटस, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और पार्किंग लोकेशन जैसी कनेक्टिविटी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा स्कूटर में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और स्मार्ट-की इग्निशन भी दिया गया है।