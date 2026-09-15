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Yamaha R15 V4 को मिला ये बड़ा अपडेट, 155cc वाले इंजन और TFT क्लस्टर के साथ मिलेगा ये नया फीचर

By Digital Desk Edited By: Shubham Pandey
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:32 PM (IST)

Yamaha R15: यह भारत में बिकने वाली काफी लोकप्रिय बाइक है जिसे अब क्विकशिफ्टर जैसे आधुनिक फीचर के साथ अपडेट कर दिया गया है।

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Yamaha R15 भारत में बिकने वाली सबसे लोकप्रिय सिंगल-सिलिंडर सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिलों में से एक रही है। भारत में R2 लॉन्च होने के बाद सितंबर 2026 में R15 को अपडेट कर दिया गया है। अब इसके वेरिएंट्स में क्विकशिफ्टर मिलने लगा है। इससे यह पहले की तुलना में ज्यादा मॉडर्न तकनीक से लैस और राइडर फ्रेंडली बन गई है।

क्या हैं फीचर्स?

R15 के बड़े लाइनअप में सबसे ऊपर इसका टॉप वेरिएंट R15 M है जो R15 V4 पर आधारित है। इस वर्जन में LED टर्न इंडिकेटर्स, ट्रिप कंप्यूटर के साथ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे सभी बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं जो राइडर्स को अट्रैक्ट करते हैं।

क्विकशिफ्टर और कीमत

पहले यह क्विकशिफ्टर सर्फ R15 M में मिलता था लेकिन अब Yamaha ने इसे नॉन-एम वर्जन में भी देने शुरू कर दिया है। साथ ही, अब यामाहा इसे दो और कलर्स- रेसिंग ब्लू और मैट पर्ल व्हाइट में भी दे रहा है। क्विकशिफ्टर के साथ R15 V4 Racing Blue, Matte Peral White और Intensity White की एक्स-शोरूम कीमत 1,79,500 और इसके बिना इसकी कीमत 1,74,850 रुपए है।

ध्यान रखें ये बात

यह ध्यान रहे कि Yamaha R15 V4 के साथ सिर्फ कुछ कलर विकल्पों में ही क्विकशिफ्टर ऑफर करती है और बाकी रंगों के विकल्प में यह सुविधा नहीं मिलती है। R15 V4 के दो और वेरिएंट्स में क्विकशिफ्टर मिलने के अलावा, टीम ब्लू की इस लोकप्रिय 155cc मोटरासाइकिल में कोई भी दूसरे मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं।

इंजन और पावर

मैकेनिकली तौर पर R15 पहले जैसी है और इसमें अभी भी पहले की तरह 155cc का सिंगल-सिलिंडर SOHC 4V/cyl लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा हुआ है और इसके चुनिंदा वेरिएंट्स में यूनिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है। यह इंजन 18.1bhp की पावर और 14.2nm का टॉर्क जनरेट करता है।

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