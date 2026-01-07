Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Volkswagen की नई SUV का टीजर हुआ जारी, मिली इन फीचर्स की जानकारी, जल्‍द होगी लॉन्‍च

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:01 PM (IST)

    भारत में Volkswagen की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की‍ बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में Volkswagen की ओर से सेडान से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले फॉक्‍सवैगन ने नई SUV का पहला टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया है। इस टीजर से किस तरह की जानकारी मिल रही है। एसयूवी को कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Volkswagen लॉन्‍च करेगी नई SUV

    फॉक्‍सवैगन की ओर से भारत में जल्‍द ही नई एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से लॉन्‍च से पहले ही सोशल मीडिया पर नई एसयूवी का पहला टीजर जारी किया गया है।

    मिली यह जानकारी

    निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर जो टीजर जारी किया गया है। उसमें एसयूवी के लॉन्‍च की जानकारी दी गई है। टीजर में निर्माता की ओर से एसयूवी की झलक भी दिखाई गई है। जिसमें इसके कुछ फीचर्स की जानकारी भी मिल रही है। एसयूवी में निर्माता की ओर से कनेक्‍टिड एलईडी डीआरएल और टेल लाइट्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही इस एसयूवी में इलूमिनेटिड लोगो को भी दिया जाएगा।

    किस एसयूवी को किया जा सकता है लॉन्‍च

    फॉक्‍सवैगन की ओर से अभी सिर्फ नई एसयूवी का पहला टीजर जारी किया गया है। निर्माता की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि किस एसयूवी को लॉन्‍च किया जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Volkswagen Tayron को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है।

    मिल सकते हैं ये फीचर्स

    नई एसयूवी में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है। इस एसयूवी में शॉर्क फिन एंटीना, एलईडी हेडलाइट, प्रीमियम इंटीरियर, Level-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, 18 से 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स जैसे कई और फीचर्स को भी दिया जा सकता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से सिर्फ पहले ही टीजर को जारी किया गया है। यह जानकारी नहीं दी गई है कि नई एसयूवी को भारत में कब तक लॉन्‍च किया जाएगा। लेकिन उम्‍मीद है कि इसे अगले एक से दो महीनों में ही लॉन्‍च किया जा सकता है।