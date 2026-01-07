ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Toyota की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। टोयोटा की ओर से किस सेगमेंट में किस एसयूवी को कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी नई एसयूवी टोयोटा की ओर से भारत में जल्‍द ही नई एसयूवी को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से नई एसयूवी के लॉन्‍च से पहले नया टीजर जारी किया गया है। क्‍या मिली जानकारी नए टीजर में एसयूवी के फ्रंंट को दिखाया गया है। जिसमें एसयूवी की डीआरएल और लोगो की जानकारी मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इसे EV सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। कितनी दमदार बैटरी अभी निर्माता की ओर से एसयूवी का सिर्फ टीजर ही जारी किया गया है, और कोई जानकारी निर्माता की ओर से नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद है कि इसमें भी मारुति ई विटारा की तरह ही दो बैटरी के विकल्‍प दिए जाएंगे। जिससे इसे 500 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है।

कैसे होंगे फीचर्स मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी में भी कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। इसमें 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 10.1 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, एलईडी लाइट्स, ड्यूल टोन इंटीरियर, ADAS के साथ 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स को दिया जा सकता है।

कब होगी लॉन्‍च निर्माता की ओर से अभी सिर्फ एसयूवी का टीजर जारी किया गया है। इसके लॉन्‍च की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा की ओर से नई एसयूवी को भारत में औपचारिक तौर पर 19 जनवरी को लॉन्‍च किया जा सकता है।