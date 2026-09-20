ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई राज्‍य की पुलिस सामान्‍य इंजन वाले वाहनों की जगह अब इलेक्‍ट्रिक वाहनों का उपयोग कर रही है। इसी क्रम में हाल में ही कोलकाता की पुलिस को भी इलेक्‍ट्रिक मोटरसाइकिल के साथ अपडेट किया गया है। पुलिस को किस निर्माता की कौन सी मोटरसाइकिल के साथ अपडेट किया गया है।

कोलकाता पुलिस को मिली नई इलेक्‍ट्रिक मोटरसाइकिल हाल में ही कोलकाता पुलिस को नई इलेक्‍ट्रिक मोटरसाइकिल के साथ अपडेट किया गया है। पुलिस को Ultraviolette X47 मोटरसाइकिल दी गई हैं। जो एडवेंचर इलेक्‍ट्रिक मोटरसाइकिल के तौर पर ऑफर की जाती है।

क्‍या है खासियत कोलकाता पुलिस को इस मोटरसाइकिल की 183 यूनिट्स सौंपी गई हैं। एक्स-47 ‘स्काईफोर्स’ को कोलकाता पुलिस की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें सायरन, हूटर, सार्वजनिक उद्घोषणा (पीए) प्रणाली, एलईडी ब्लिंकर, माइक्रोफोन होल्डर, वाकी-टाकी होल्डर और साइड पैनियर जैसी सुविधााओं को जोड़ा गया है।

कैसे हैं फीचर्स यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट की पहली ईवी है, जिसमें ADAS तकनीक (UV Hypersense) फीचर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 150-डिग्री फ्रंट व्यू, 68-डिग्री रियर वर्टिकल और 200 मीटर की ट्रैकिंग रेंज मिलती है। इसके साथ रियर कोलिजन वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक अलर्ट, डुअल-चैनल ABS, 4-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 9-लेवल रीजन, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टो अलर्ट शामिल हैं। बाइक में दो स्क्रीन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।