Volkswagen जल्द लॉन्च करेगी दो किफायती कारें, हाईटेक फीचर्स और टर्बो इंजन से होगी लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Volkswagen भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने पर काम कर रही है। इसके लिए वह भारत में अपने दो नए किफायती मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस अपडेटेड Taigun और अपनी फ्लैगशिप SUV Tayron को ला चुकी है। अब कंपनी जल्द ही दो और किफायती कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें Volkswagen Virtus Facelift और एक नई सब-4-मीटर SUV शामिल हैं।

Volkswagen Virtus Facelift Volkswagen Virtus कंपनी की मिड-साइज सेडान है, जो लंबे समय से इस सेगमेंट में अच्छी बिक्री दर्ज कर रही है। अब कंपनी इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल पेश करने की तैयारी में है। यह सेडान उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिस पर हाल ही में अपडेट की गई Skoda Slavia तैयार की गई है। नए मॉडल में डिजाइन और फीचर्स के स्तर पर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

अपकमिंग Volkswagen Virtus Facelift में मौजूदा मॉडल की तुलना में नया फ्रंट डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसमें अपडेटेड हेडलैंप, डुअल-फंक्शन LED DRLs और इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो के साथ कनेक्टिंग LED लाइट बार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कार में नया फ्रंट बंपर, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और अपडेटेड टेललैंप दिए जा सकते हैं।

Volkswagen Virtus Facelift के केबिन का ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा रहने की उम्मीद है। हालांकि, इसमें नया कलर थीम दिया जा सकता है, जिससे इंटीरियर पहले से अलग नजर आएगा। कार में मौजूदा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही, इसमें बड़ा 10.24-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन समेत अन्य फंक्शन इंटीग्रेटेड होंगे।

Volkswagen की नई सब-4-मीटर SUV Volkswagen जल्द ही भारतीय बाजार के सब-4-मीटर SUV सेगमेंट में अपनी नई कार पेश कर सकती है। आगामी सब-4-मीटर SUV, Skoda Kylaq वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। हालांकि, Volkswagen और Skoda के अन्य SUV मॉडल की तरह इसमें भी अलग एक्सटीरियर डिजाइन देखने को मिल सकता है। जिस तरह Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun का डिजाइन एक-दूसरे से अलग है, उसी तरह नई Volkswagen SUV को भी Kylaq से अलग पहचान देने की उम्मीद है।

Volkswagen की आगामी सब-4-मीटर SUV में 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह इंजन 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन Skoda Kylaq में भी इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसमिशन ऑप्शन के तौर पर नई SUV में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिल सकता है। कंपनी इसे लॉन्च के समय इन दोनों विकल्पों के साथ पेश कर सकती है।