73kmpl का माइलेज और कीमत सिर्फ 67000 रुपए, TVS ने नए कलर्स और ऑल-LED लाइटिंग के साथ लॉन्च की ये बाइक

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS Radeon 2026 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 67,100 रुपए रखी गई है। 2026 Radeon में ऑल-LED लाइटिंग दी गई है और इसके साथ ही कंपनी ने इस मोटरसाइकिल में नए कलर ऑप्शन भी पेश किए हैं। पुराने मॉडल की तुलना में नई Radeon के बेस-स्पेक की कीमत 1,250 रुपए बढ़ी है तो वहीं टॉप-स्पेक पहले से 7,500 रुपए सस्ता हो गया है।

ऑल-LED लाइटिंग 2026 TVS Radeon में ऑल-LED लाइटिंग दी गई है जिसमें LED हेडलाइट, LED टेललाइट और LED टर्न सिग्नल शामिल हैं। यह ऑल-LED लाइटिंग फीचर मोटरसाइकिल के सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। बेस वेरिएंट की बात करें तो यह अब Black and Blue और Black and Red रंगो में उपलब्ध है। वहीं, मिड-स्पेक Digi-Drum वेरिएंट Black and Red, Black and Orange और Red and Black DT रंगों में उपलब्ध है।