TVS Apache RTR 160, 160 4V और 200 4V को मिले नए फीचर्स और अपडेट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS Motor कंपनी ने अपनी Apache RTR के लिए कई नए अपडेट जारी किए हैं। इस अपडेट का फायदा Apache RTR 160, RTR 160 4V और RTR 200 4V को मिला है। इन बाइकों में सेफ्टी, कनेक्टिविटी और राइडर कंट्रोल से जुड़े नए फीचर्स जोड़े गए हैं। Apache RTR 160 के नए डुअल-चैनल ABS के साथ TCS वेरिएंट की कीमत 1,27,900 रुपए से शुरू होती है।

नया वेरिएंट और कीमत TVS Apache RTR 160 में अब नया डुअल चैनल ABS के साथ TCS वेरिएंट आ गया है जिसकी एक्स-शोरू कीमत 1,27,990 रुपए है। डुअल-चैनल ABS के अलावा, इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हजार्ड लैंप और LED सिग्नल लैंप दिए गए हैं। यह बाइक 4 रंगों में उपलब्ध है- Matte Black, Pearl White, Arctic Teal और Granite Grey।

RTR 160 4V अपडेट Apache RTR 160 4V को तकनीक से जुड़ा एक नया अपडेट मिला है। इसके नए TFT के साथ मैप मिररिंग वाले वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1,41,440 रुपए है। TVS ने इसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ा गया है। यह बाइक Arctic Teal, Matte Black, Racing Red और Marine Blue रंगों के साथ आता है।

नया हार्डवेयर और कीमत Apache RTR 200 4V में आगे की तरफ एडजस्टेबल USD सस्पेंशन का जरूरी हार्डवेयर अपडेट दिया गया है। इस अपडेटेड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1,49,990 रुपए है। इसमें मैप मिररिंग वाली TFT डिस्प्ले, पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं। इसमें Sepang Blue, Armoury Green, Racing Red और Matte Black कलर ऑप्शन मिलते हैं।