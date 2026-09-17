TVS Apache RR 310 और RTR 310 का नया एडिशन हुआ लॉन्च, क्रूज कंट्रोल के साथ मिलेंगे नए अपडेट्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS Motor Company ने भारत में Apahe RR 310 और Apache RTR 310 के नए ब्लैक डायमंड एडिशन को लॉन्च कर दिया है। इन दोनों ही बाइक्स को एक नया ऑल ब्लैक लुक दिया गया है। Apache RTR 310 ब्लैक डायमंड एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 2,48,990 रुपए तो वहीं, RR 310 की एक्स-शोरूम कीमत 2,87,790 रुपए है।

Model New Variant New Features Colours Available Starting Price (INR Ex-Showroom Delhi) TVS Apache RR 310 Top (with Quickshifter) New Livery Black Diamond Edition ₹2,87,790 TVS Apache RTR 310 Top (with Quickshifter) New Livery Black Diamond Edition ₹2,48,990 क्या हैं फीचर्स? यह ब्लैक डायमंड ट्रीटमेंट दोनों बाइक्स के क्विकशिफ्टर वाले टॉप वेरिएंट में मिलता है। TVS के मुताबिक, इस अपडेट में खास ऑल-ब्लैक लुक दिया गया है जिससे फ्लैगशिप Apache मॉडल मौजूगा रंगों की तुलना में ज्यादा डार्क दिखते हैं। हालांकि, ब्लैक डायमंड एडिशन में किसी भी बड़े मैकेनिकल बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। दोनों ही बाइकें अपने टॉप-स्पेक कॉन्फिगरेशन वाले उपकरणों के साथ आती हैं। Apache RTR 310 और RR 310 दोनों TVS के Apache पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर आते हैं। इसमें RTR 310 को स्ट्रीट-फोकस्ड और RR 310 को फुल्ली फेयर्ड सुपरस्पोर्ट डिजाइन के साथ पेश किया गया है।