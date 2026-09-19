Triumph Speed 400 और ट्रैकर 400 अब सस्ती हुई, जानें नई कीमतें
Triumph Price Cut: Triumph ने अपनी लोकप्रिय स्पीड 400 और ट्रैकर 400 मोटरसाइकिलों की कीमत में 7,000 रुपए तक की कटौती कर दी है।
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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Triumph Speed 400 और Tracker 400 की कीमतों में 7,000 रुपए तक की कटौती की गई है। बता दें कि, ब्रांड ने हाल ही में 350cc इंजन वाली अपनी लोकप्रिय 400 बाइक्स पर कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। आइए जानते हैं कि दोनों बाइक्स में से किसमें कितनी कीमत की कटौती की गई है।
Triumph Speed 400 नई कीमत
इस बाइक की कीमत में 6,000 रुपए की कटौती की गई है। पहले इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख रुपए थी जो अब घटकर 2.34 लाख रुपए हो गई है। वहीं, Tracker 400 की कीमत में 7,000 रुपए की कटौती की गई है। पहले इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.49 लाख रुपए थी और अब इसकी कीमत 2.42 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) हो गई है।
इंजन और पावर
Triumph Speed 400 के 350cc इंजन वेरिएंट से 37hp की पावर और 32nm का टॉर्क मिलता है। वहीं, इसके 400cc इंजन वाले मॉडल से 40hp की पावर औऱ 37.5nm का टॉर्क जनरेट करता है। Triumph Tracker 400 को भारत में अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था। Tracker 400 में 350cc का 39hp की पावर और 32.5nm का टॉर्क मिलता है।
|मॉडल नाम
|इंजन क्षमता
|पुरानी कीमत (एक्स-शोरूम)
|नई कीमत (एक्स-शोरूम)
|कीमत में कटौती
|पावर
|टॉर्क
|Triumph Speed 400
|350cc
|₹2.40 लाख
|₹2.34 लाख
|₹6,000
|37 hp
|32 Nm
|Triumph Speed 400
|400cc
|-
|-
|-
|40 hp
|37.5 Nm
|Triumph Tracker 400
|350cc
|₹2.49 लाख
|₹2.42 लाख
|₹7,000
|39 hp
|32.5 Nm
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