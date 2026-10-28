नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट 26 नवंबर को होगी लॉन्च, फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड इंजन के साथ मिलेंगे कई अपडेट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) के फेसलिफ्ट मॉडल का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कंपनी की पॉपुलर MPV Toyota Innova Hycross का नया मॉडल भारत में 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। साल 2022 में लॉन्च हुई इनोवा हाईक्रॉस का यह पहला बड़ा अपडेट होगा। इस बार कंपनी केवल डिजाइन में बदलाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन भी पेश किया जा सकता है। यह टोयोटा की भारतीय बाजार में पहली फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन होगी।

नई Innova Hycross का सबसे बड़ा अपडेट नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका संभावित फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन होगा। यह तकनीक कार को अधिक मात्रा में एथेनॉल मिले पेट्रोल पर चलने की क्षमता दे सकती है। टोयोटा ने करीब तीन साल पहले ही इनोवा हाईक्रॉस पर आधारित फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था। उस प्रोटोटाइप में कंपनी ने MPV के 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल बनाया था। इस इंजन को E85 फ्यूल पर चलाने के लिए तैयार किया गया था। E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और शेष 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है। अब देखना होगा कि फेसलिफ्ट मॉडल में इसी तकनीक का कितना विकसित संस्करण पेश किया जाता है।

फ्रंट लुक में दिखेंगे बदलाव नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट के डिजाइन को लेकर भी कुछ संकेत मिले हैं। सामने आई स्पाई तस्वीरों और पेटेंट ड्रॉइंग से पता चलता है कि MPV के फ्रंट फेसिया में बदलाव किए जा सकते हैं। मौजूदा मॉडल में मिलने वाली बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल की जगह नए डिजाइन की ग्रिल दी जा सकती है। इसमें छेददार पैटर्न वाला बीच का हिस्सा हो सकता है, जो फ्रंट बंपर के साथ सहज तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। इस बदलाव से MPV के फ्रंट लुक को नया रूप मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसके डिजाइन की अंतिम पुष्टि आधिकारिक लॉन्च के समय ही होगी।

साइड से कैसी दिखेगी नई MPV? फेसलिफ्ट मॉडल की साइड प्रोफाइल में बड़े बदलाव होने की संभावना फिलहाल कम है। कार का मौजूदा बाहरी आकार काफी हद तक बरकरार रह सकता है। हालांकि, टोयोटा इसके अलॉय व्हील्स के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। इससे MPV की साइड प्रोफाइल को नया लुक मिल सकता है। फिलहाल नए अलॉय व्हील्स के डिजाइन या आकार को लेकर कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है।