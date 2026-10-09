Toyota ने लॉन्च की 2026 Fortuner Leader Edition, जानें कीमत और दमदार फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Toyota Kirloskar Motor ने भारत में 2026 Fortuner Leader Edition लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4x2 मैनुअल के लिए 36.51 लाख रुपए और 4x2 ऑटोमैटिक के लिए 38.72 लाख रुपए रखी गई है। खरीदार 12 अक्टूबर 2026 से टोयोटा की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप के जरिए इस SUV को बुक कर सकते हैं।

एक्सटीरियर डिजाइन बाहरी हाइलाइट्स में एक सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल, ब्लैक रियर डोर गार्निश, मैचिंग हब कैप के साथ ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील, ब्लैक रूफ ट्रीटमेंट और ब्लैक-फिनिश एंटीना शामिल हैं। बॉडी-साइड मोल्डिंग्स ओर हुड एल्बम इस पैकेज को पूरा करते हैं। 2026 Fortuner Leader Edition पिछले साल के वर्जन के जाने-पहचाने लुक को बरकरार रखता है।

Toyota की नई प्रमोशनल इमेज से पता चलता है कि 2025 की तुलना में ग्रिल पैटर्न, हेडलाइट्स, फ्रंट बंपर एक्सटेंशन, सिल्वर एक्सेंट, बोनट लेटरिंग या अलॉय-व्हील डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं है। केबिन डिजाइन इंटीरियर में लीडर एडिशन डुअल-टोन ब्लैक और मैरुन सीट अपहोल्स्ट्री और मैचिंग डोर ट्रिम्स के साथ जारी है। इस केबिन ट्रीटमेंट को और बेहतर बनाने के लिए एंबिएंट लाइटिंग जोड़ी गई है और साथ ही इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स भी दी गई हैं। इसके अलावा इसमें ऑटो-फोल्डिंग आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स और TPMS सिस्टम शामिल हैं।