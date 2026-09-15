Toyota Camry को खरीदना अब हुआ महंगा, किस वेरिएंट की कीमत में हुई कितनी बढ़ोतरी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टोयोटा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से लग्‍जरी सेडान कार के तौर पर Toyota Camry को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इसे खरीदना कितना महंगा हो गया है। किस वेरिएंट को किस कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महंगी हुई Toyota Camry टोयोटा की ओर से भारतीय बाजार में लग्‍जरी सेडान कार के तौर पर कैमरी की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस कार की कीमत में निर्माता की ओर से बढ़ोतरी कर दी गई है।

कितनी बढ़ी कीमत जानकारी के मुताबिक इस कार की कीमत में अधिकतम 1.27 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत को टोयोटा की ओर से तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। किस वेरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी टोयोटा की ओर से कैमरी को कई वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। इसके एलीगेंट और स्प्रिंट एडिशन के ड्यूल टोन वेरिएंट्स की कीमत में 1.21 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी को किया गया है। वहीं एलीगेंट और स्प्रिंट वाइट पर्ल वेरिएंट्स की कीमत में सबसे ज्‍यादा 1.27 लाख रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं।