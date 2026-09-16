ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। इनमें Sedan Cars भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किन सेडान कारों को सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया है। किस निर्माता की किस गाड़ी को Top-5 में शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सबसे ज्‍यादा पसंद की गई Maruti Dzire

वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर Maruti Dzire को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी की बीते महीने 18418 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में इस कार की 16509 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।