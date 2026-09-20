ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में एसयूवी की बिक्री की जाती है। बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भी कई बेहतरीन विकल्‍प ऑफर किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने किन मिड साइज एसयूवी की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। Top 5 में किस निर्माता किस गाड़ी को जगह मिली है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सबसे ज्‍यादा रही Hyundai Creta की मांग

हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी के तौर पर Hyundai Creta की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 16288 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

दूसरे नंबर पर रही Maruti Victoris मारुति की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर विक्‍टोरिस को ऑफर किया जाता है। बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की 12978 यूनिट्स की बिक्री हुई है। इसके साथ ही इसे मिड साइज एसयूवी की लिस्‍ट में दूसरा स्‍थान मिला है।

तीसरे नंबर पर आई Kia Seltos किआ ने भी अपनी सबसे पसंदीदा एसयूवी में से एक सेल्‍टॉस की नई जेनरेशन को भारतीय बाजार में जनवरी 2026 में ही लॉन्‍च किया था। जिसके बाद इस एसयूवी मांग और ज्‍यादा बढ़ गई है। बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की 11716 यूनिट्स की बिक्री हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में करीब 150 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।