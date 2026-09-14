पहले नंबर पर रही Honda Shine

भारतीय बाजार में होंडा की ओर से शाइन मोटरसाइकिल को 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस मोटरसाइकिल को इस सेगमेंट में Shine+ SP नाम से ऑफर किया जाता है। बीते महीने के दौरान इसकी 1.76 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि 2025 में इसी अवधि के दौरान यह संख्‍या 1.38 लाख यूनिट्स थी।

दूसरे नंबर पर रही TVS Raider टीवीएस की ओर से रेडर को भी 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस मोटरसाइकिल की 34 हजार यूनिट्स से ज्‍यादा की बिक्री हुई है। जबकि 2025 में इसी अवधि में यह संख्‍या 24 हजार यूनिट्स से ज्‍यादा थी।

तीसरे नंबर पर आई Bajaj Pulsar 125 बजाज की ओर से भी 125 सीसी सेगमेंट में पल्‍सर 125 और एनएस की बिक्री की जाती है। आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस मोटरसाइकिल की 25 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि 2025 में इसी अवधि के दौरान यह संख्‍या 41 हजार यूनिट्स से ज्‍यादा थी। निर्माता ने बीते साल के मुकाबले इस साल इस मोटरसाइकिल की बिक्री में 38 फीसदी की गिरावट दर्ज की है।

अगले नंबर पर रही Hero Splendor हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भारत में Hero Splendor मोटरसाइकिल को 125 सीसी सेगमेंट में भी ऑफर किया जाता है। बीते महीने के दौरान इसकी करीब 18 हजार यूनिट्स की बिक्री हुई है। पिछले साल इसी अवधि के दौरान इसकी करीब 12 हजार यूनिट्स से ज्‍यादा को खरीदा गया था।