Tesla Roadster: टेस्ला की फ्लाइंग कार की भारत में बुकिंग शुरू, देने होंगे 2,50,25,000 रुपये, जानें वेरिएंट और डिलीवरी की पूरी जानकारी
टेस्ला ने भारत में Tesla Roadster की बुकिंग शुरू कर दी है। Performance वेरिएंट का बुकिंग अमाउंट 50.06 लाख रुपये, जबकि Thrust का 2.50 करोड़ रुपये है।
HighLights
भारत में टेस्ला रोडस्टर की बुकिंग हुई शुरू।
उत्पादन 2028 में, शुरुआती मॉडल लेफ्ट-हैंड-ड्राइव।
थ्रस्ट वेरिएंट की बुकिंग राशि ₹2.50 करोड़ तक।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Tesla Roadster की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी डिलीवरी की तरीक नहीं बताई है। टेस्ला के मुताबिक, कार का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगा और शुरुआती चरण में केवल लेफ्ट-हैंड-ड्राइव मॉडल बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं कि Tesla Roadster की बुकिंग कितने में हो रही है और भारत में इसकी डिलीवरी कब से शुरू हो सकती है।
भारत में बुकिंग शुरू
Tesla Roadster की बुकिंग भारत में शुरू हो चुकी है। इसके Thrust वेरिएंट की बुकिंग के लिए कुल 2,50,25,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह कार की कीमत नहीं है, बल्कि इसकी बुकिंग की राशि है। भारतीय ग्राहकों के लिए यह अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि बुकिंग के लिए भुगतान की गई राशि और वाहन की अंतिम कीमत अलग-अलग चीजें हैं। फिलहाल, टेस्ला की ओर से Roadster की भारत में एक्स-शोरूम कीमत, अंतिम भारतीय स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी शेड्यूल की घोषणा नहीं की गई है।
Performance वेरिएंट के लिए कितने पैसे देने होंगे?
- टेस्ला Roadster Performance वेरिएंट की बुकिंग करने के लिए ग्राहकों को शुरुआत में 5.01 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद अगले 10 दिनों के भीतर 45.05 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। दोनों भुगतानों को मिलाकर Performance वेरिएंट का कुल बुकिंग अमाउंट 50.06 लाख रुपये हो जाती है।
- केवल शुरुआती भुगतान करके बुकिंग की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं होती। ग्राहक को निर्धारित समयसीमा के भीतर बाकी रकम भी जमा करनी होगी। टेस्ला के अनुसार, यदि 10 दिनों के भीतर आवश्यक भुगतान पूरा नहीं किया जाता है, तो बुकिंग रद्द किया जा सकता है। इसलिए इच्छुक ग्राहकों के लिए भुगतान की समयसीमा और बुकिंग से जुड़ी शर्तों को ध्यान से समझना महत्वपूर्ण है।
- कंपनी ने शुरुआती 5.01 लाख रुपये के भुगतान को पूरी तरह रिफंडेबल बताया है। हालांकि, बुकिंग को अंतिम रूप तब तक नहीं दिया जाता, जब तक आवश्यक भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता।
बुकिंग के लिए देने होंगे 2.50 करोड़ रुपये
- Tesla Roadster का Thrust वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए पेश किया गया है, जो Performance पैकेज के साथ अतिरिक्त एक्सेलरेशन थ्रस्टर्स चाहते हैं। इस वेरिएंट के लिए भी शुरुआती भुगतान 5.01 लाख रुपये निर्धारित है, लेकिन इसके बाद जमा की जाने वाली रकम काफी अधिक है।
- Thrust वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 10 दिनों के भीतर 2,45,24,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। शुरुआती 5.01 लाख रुपये को इसमें जोड़ने पर कुल बुकिंग राशि 2,50,25,000 रुपये हो जाती है। यानी इस वेरिएंट को रिजर्व करने के लिए लगभग 2.50 करोड़ रुपये की रकम जमा करनी होगी।
- यहां ध्यान देने वाली बात है कि इतनी बड़ी राशि को कार की घोषित कीमत नहीं समझना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह टेस्ला की भारतीय वेबसाइट पर प्रदर्शित बुकिंग पेमेंट है। कंपनी ने अभी तक Roadster Thrust की अंतिम कीमत या भारत में इसकी डिलीवरी से संबंधित निश्चित तारीख घोषित नहीं की है।
- टेस्ला ने Thrust वेरिएंट की उपलब्धता को सीमित रखा है। इस विकल्प के लिए एक ग्राहक केवल एक ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इसकी उपलब्धता स्थानीय कानूनों और नियामकीय आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। इसका अर्थ है कि जिन बाजारों में इसकी अनुमति नहीं होगी, वहां Thrust वेरिएंट या इससे संबंधित थ्रस्टर तकनीक उपलब्ध नहीं भी हो सकती है।
Tesla Roadster Performance, Thrust और Rocket में क्या अंतर है?
Tesla Roadster को अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Performance, Thrust और Rocket तीनों वेरिएंट में बैठने की क्षमता और तकनीकी विशेषताओं के स्तर पर अंतर है। इसलिए संभावित ग्राहकों के लिए इन विकल्पों को अलग-अलग समझना जरूरी है।
1. Tesla Roadster Performance
- Roadster Performance में दो लोगों के बैठने की जगह दी गई है। इसमें एक्टिव एयरोडायनामिक्स और मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम शामिल है। इन तकनीकों का उद्देश्य कार की वायुगतिकीय क्षमता और सड़क पर पकड़ को बेहतर बनाने में मदद करना है।
- मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम को एक्स्ट्रा डाउनफोर्स उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। डाउनफोर्स वह बल है, जो कार को सड़क की सतह की ओर दबाने में मदद करता है। इससे टायरों की पकड़ बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस वेरिएंट की पूरी तकनीकी क्षमता और सभी प्रदर्शन आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
- Performance वेरिएंट का कुल बुकिंग अमाउंट 50.06 लाख रुपये है। इसे रिजर्व करने के लिए शुरुआती 5.01 लाख रुपये और उसके बाद 10 दिनों के भीतर 45.05 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
2. Tesla Roadster Thrust
- Thrust वेरिएंट में Performance पैकेज के साथ एक्सेलरेशन थ्रस्टर्स दिए गए हैं। टेस्ला इसे रेस-रेडी वेरिएंट के रूप में ऑफर कर रही है और इसकी सीमीत यूनिट तैयार की जा रही है।
- इस विकल्प की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका बुकिंग अमाउंट है। ग्राहक को कुल 2,50,25,000 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें शुरुआती 5.01 लाख रुपये का भुगतान और 10 दिनों के भीतर जमा की जाने वाली 2,45,24,000 रुपये की अतिरिक्त रकम शामिल है।
- हालांकि, इस वेरिएंट की उपलब्धता स्थानीय नियमों पर निर्भर करेगी। इसलिए भारत में बुकिंग खुलने का मतलब यह नहीं है कि इसकी सभी विशेषताएं हर स्थिति में उपलब्ध होंगी। ग्राहकों को इसकी वास्तविक उपलब्धता और लागू शर्तों की पुष्टि करनी होगी।
3. Tesla Roadster Rocket
- Roadster Rocket इस लाइनअप का एक अलग वेरिएंट है। इसमें दो लोगों के बजाय केवल एक व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था बताई गई है। टेस्ला इसके साथ फुल फ्लाइट सिस्टम का उल्लेख करती है, जो इसे Performance और Thrust विकल्पों से अलग बनाता है।
- कंपनी ने Rocket वेरिएंट को इनवाइट-ओनली रखा है। इसका मतलब है कि यह सामान्य बुकिंग विकल्प की तरह सभी ग्राहकों के लिए खुला नहीं है। उपलब्ध भारतीय बुकिंग जानकारी में इसके लिए कोई बुकिंग अमाउंट भी नहीं दिया गया है।
- इसलिए फिलहाल Rocket वेरिएंट के लिए भुगतान, उपलब्धता और भारत में संभावित डिलीवरी से जुड़ी शर्तों के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।
Tesla Roadster का डिजाइन
- टेस्ला के अनुसार, Roadster का डिजाइन SR-71 और F-35 विमानों से प्रेरित है। इस डिजाइन अप्रोच में कार की बॉडी और कॉकपिट जैसी केबिन स्टाइलिंग को एयरोस्पेस से प्रेरित रूप दिया गया है। इससे Roadster की पहचान सामान्य इलेक्ट्रिक कारों से अलग दिखाई देती है।
- कंपनी ने यह भी बताया है कि वाहन में SpaceX के कंपोनेंट्स शामिल हैं। इस तरह Roadster के डिजाइन और तकनीकी अवधारणा में ऑटोमोबाइल के साथ एयरोस्पेस से जुड़ी इंजीनियरिंग की झलक देखने को मिलती है।
- हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन कंपोनेंट्स की पूरी सूची, उनके विस्तृत तकनीकी स्पेसिफिकेशन या प्रत्येक वेरिएंट में उनके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। इसलिए इनके प्रदर्शन पर पड़ने वाले सटीक प्रभाव के बारे में अभी कोई अतिरिक्त दावा करना उचित नहीं होगा।
2028 में शुरू होगा प्रोडक्शन
- भारत में Roadster को रिजर्व करने का विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद ग्राहकों को इसकी डिलीवरी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। टेस्ला ने कहा है कि कार का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगा। शुरुआती उत्पादन चरण में कंपनी केवल लेफ्ट-हैंड-ड्राइव वाहनों का निर्माण करेगी।
- यह जानकारी भारतीय ग्राहकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में वाहनों के लिए राइट-हैंड-ड्राइव वेरिएंट प्रासंगिक है। कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि राइट-हैंड-ड्राइव Roadster का उत्पादन कब शुरू होगा।
- इसके अलावा, भारत में ग्राहकों को कार की डिलीवरी किस तारीख से मिलनी शुरू होगी, इसकी भी पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए बुकिंग शुरू होने को तत्काल डिलीवरी की उपलब्धता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- फिलहाल, भारतीय ग्राहकों के लिए अंतिम कीमत, भारत में उपलब्ध होने वाले वेरिएंट, लागू स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी व्यवस्था जैसे पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी का इंतजार करना होगा। प्रोडक्शन शुरू होने और भारतीय बाजार में वास्तविक डिलीवरी के बीच का समय भी अभी निर्धारित नहीं है।
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