Tesla Roadster: टेस्ला की फ्लाइंग कार की भारत में बुकिंग शुरू, देने होंगे 2,50,25,000 रुपये, जानें वेरिएंट और डिलीवरी की पूरी जानकारी

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Tesla Roadster की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी डिलीवरी की तरीक नहीं बताई है। टेस्ला के मुताबिक, कार का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगा और शुरुआती चरण में केवल लेफ्ट-हैंड-ड्राइव मॉडल बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं कि Tesla Roadster की बुकिंग कितने में हो रही है और भारत में इसकी डिलीवरी कब से शुरू हो सकती है।

भारत में बुकिंग शुरू Tesla Roadster की बुकिंग भारत में शुरू हो चुकी है। इसके Thrust वेरिएंट की बुकिंग के लिए कुल 2,50,25,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह कार की कीमत नहीं है, बल्कि इसकी बुकिंग की राशि है। भारतीय ग्राहकों के लिए यह अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि बुकिंग के लिए भुगतान की गई राशि और वाहन की अंतिम कीमत अलग-अलग चीजें हैं। फिलहाल, टेस्ला की ओर से Roadster की भारत में एक्स-शोरूम कीमत, अंतिम भारतीय स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी शेड्यूल की घोषणा नहीं की गई है।

Performance वेरिएंट के लिए कितने पैसे देने होंगे? टेस्ला Roadster Performance वेरिएंट की बुकिंग करने के लिए ग्राहकों को शुरुआत में 5.01 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद अगले 10 दिनों के भीतर 45.05 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। दोनों भुगतानों को मिलाकर Performance वेरिएंट का कुल बुकिंग अमाउंट 50.06 लाख रुपये हो जाती है। केवल शुरुआती भुगतान करके बुकिंग की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं होती। ग्राहक को निर्धारित समयसीमा के भीतर बाकी रकम भी जमा करनी होगी। टेस्ला के अनुसार, यदि 10 दिनों के भीतर आवश्यक भुगतान पूरा नहीं किया जाता है, तो बुकिंग रद्द किया जा सकता है। इसलिए इच्छुक ग्राहकों के लिए भुगतान की समयसीमा और बुकिंग से जुड़ी शर्तों को ध्यान से समझना महत्वपूर्ण है। कंपनी ने शुरुआती 5.01 लाख रुपये के भुगतान को पूरी तरह रिफंडेबल बताया है। हालांकि, बुकिंग को अंतिम रूप तब तक नहीं दिया जाता, जब तक आवश्यक भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता। बुकिंग के लिए देने होंगे 2.50 करोड़ रुपये

Tesla Roadster का Thrust वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए पेश किया गया है, जो Performance पैकेज के साथ अतिरिक्त एक्सेलरेशन थ्रस्टर्स चाहते हैं। इस वेरिएंट के लिए भी शुरुआती भुगतान 5.01 लाख रुपये निर्धारित है, लेकिन इसके बाद जमा की जाने वाली रकम काफी अधिक है।



Thrust वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 10 दिनों के भीतर 2,45,24,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। शुरुआती 5.01 लाख रुपये को इसमें जोड़ने पर कुल बुकिंग राशि 2,50,25,000 रुपये हो जाती है। यानी इस वेरिएंट को रिजर्व करने के लिए लगभग 2.50 करोड़ रुपये की रकम जमा करनी होगी।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि इतनी बड़ी राशि को कार की घोषित कीमत नहीं समझना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह टेस्ला की भारतीय वेबसाइट पर प्रदर्शित बुकिंग पेमेंट है। कंपनी ने अभी तक Roadster Thrust की अंतिम कीमत या भारत में इसकी डिलीवरी से संबंधित निश्चित तारीख घोषित नहीं की है।



टेस्ला ने Thrust वेरिएंट की उपलब्धता को सीमित रखा है। इस विकल्प के लिए एक ग्राहक केवल एक ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इसकी उपलब्धता स्थानीय कानूनों और नियामकीय आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। इसका अर्थ है कि जिन बाजारों में इसकी अनुमति नहीं होगी, वहां Thrust वेरिएंट या इससे संबंधित थ्रस्टर तकनीक उपलब्ध नहीं भी हो सकती है। Tesla Roadster Performance, Thrust और Rocket में क्या अंतर है? Tesla Roadster को अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Performance, Thrust और Rocket तीनों वेरिएंट में बैठने की क्षमता और तकनीकी विशेषताओं के स्तर पर अंतर है। इसलिए संभावित ग्राहकों के लिए इन विकल्पों को अलग-अलग समझना जरूरी है।