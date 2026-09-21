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Tata Sierra को मिला Dark Edition, क्‍या है खासियत और कितनी है कीमत

By Digital Desk Edited By: Sameer Goel
Published: Mon, 21 Sep 2026 01:00 PM (IST)

वाहन निर्माता टाटा की ओर से भारत में ऑफर की जाने वाली Tata Sierra के Dark एडिशन को लॉन्‍च कर ...और पढ़ें

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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टाटा की ओर से कई सेगमेंट में कारों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही Tata Sierra के Dark एडिशन को औपचा‍रिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्‍च कर दिया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के नए एडिशन में किस तरह की खासियत को दिया गया है। किस कीमत पर इसको उपलब्‍ध करवाया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुआ नया एडिशन

टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी के डार्क एडिशन को भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एडिशन में कई खासियतों को ऑफर किया गया है।

क्‍या है खासियत

टाटा सिएरा के डार्क एडिशन को सिर्फ लेजेंड सीरीज में ही उपलब्‍ध करवाया गया है। जिसमें फ्रिसियन ब्‍लैक नाम के नए रंग के साथ ऑफर किया गया है। इसी रंग में एसयूवी पर क्रोम और बैजिंग को भी दिया गया है। इंटीरियर में भी इसी रंग का उपयोग किया गया है। साथ ही इसमें बैंगनी रंग के एलीमेंट्स को भी दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स

इस एडिशन में निर्माता की ओर से ट्रिपल स्‍क्रीन, 540 डिग्री कैमरा, बॉस मोड, ड्यूल जोन क्‍लाइमेट कंट्रोल, ADAS, एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट, एबीएस, ईबीडी, छह एयरबैग जैसे फीचर्स को दिया गया है।

कितना दमदार इंजन

निर्माता की ओर से इस एडिशन में इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसमें सामान्‍य सिएरा की तरह ही 1.5 लीटर की क्षमता के तीन इंजन का विकल्‍प दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है।

कितनी है कीमत

टाटा की ओर से सिएरा के डार्क एडिशन को 13.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 21.29 लाख रुपये है।

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