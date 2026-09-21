ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टाटा की ओर से कई सेगमेंट में कारों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही Tata Sierra के Dark एडिशन को औपचा‍रिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्‍च कर दिया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के नए एडिशन में किस तरह की खासियत को दिया गया है। किस कीमत पर इसको उपलब्‍ध करवाया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुआ नया एडिशन टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी के डार्क एडिशन को भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एडिशन में कई खासियतों को ऑफर किया गया है। क्‍या है खासियत टाटा सिएरा के डार्क एडिशन को सिर्फ लेजेंड सीरीज में ही उपलब्‍ध करवाया गया है। जिसमें फ्रिसियन ब्‍लैक नाम के नए रंग के साथ ऑफर किया गया है। इसी रंग में एसयूवी पर क्रोम और बैजिंग को भी दिया गया है। इंटीरियर में भी इसी रंग का उपयोग किया गया है। साथ ही इसमें बैंगनी रंग के एलीमेंट्स को भी दिया गया है।