टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार जल्द होगी लॉन्च, MG Windsor EV को देगी टक्कर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। कंपनी के पोर्टफोलियो में Tiago EV, Punch EV और Nexon EV जैसी इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं, जिनकी मदद से टाटा ने सब-4 मीटर सेगमेंट में अच्छी स्थिति हासिल की है। हालांकि, मिडसाइज इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कंपनी के सामने MG Windsor EV जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों की चुनौती है।

Tata की नई इलेक्ट्रिक कार Kuno EV टाटा कूनो ईवी को MG Windsor EV के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इस इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन नाम की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, इसकी संभावित पोजिशनिंग से संकेत मिलता है कि कंपनी इसे ऐसे ग्राहकों के लिए पेश कर सकती है, जो ज्यादा जगह और बेहतर प्रैक्टिकैलिटी वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं। फिलहाल MG Windsor मिडसाइज इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी है।

2027-28 में हो सकती है लॉन्च Tata Kuno ईवी के लॉन्च को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, मौजूदा अनुमानों के अनुसार इसे 2027-28 तक बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी के इलेक्ट्रिक कार पोर्टफोलियो में इसे अगली जनरेशन की Nexon EV और Sierra EV के बीच जगह मिलने की उम्मीद है। अगली जनरेशन की Nexon EV को फिलहाल Garud कोडनेम दिया गया है। इस तरह कूनो ईवी टाटा के मौजूदा और आगामी इलेक्ट्रिक मॉडल्स के बीच एक नया विकल्प बन सकती है।