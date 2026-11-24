न शाहरुख और न अमिताभ, इस बॉलीवुड एक्टर ने सबसे पहले खरीदी ₹3 करोड़ की Land Rover Defender Octa
सनी देओल बॉलीवुड में पहली Land Rover Defender Octa खरीदने वाले अभिनेता हैं। उनके पास Faroe Green Edition One SUV है।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के कई सितारे अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों के लिए भी जाने जाते हैं। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों के पास कई लग्जरी और परफॉर्मेंस कारें मौजूद हैं। वहीं, जब बात बॉलीवुड में पहली Land Rover Defender Octa खरीदने की आती है, तो इन दोनों सुपरस्टार्स का नाम पीछे रह जाता है। दरअसल, इस खास SUV को सबसे पहले खरीदने वाले बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) हैं। उन्होंने साल 2025 में करीब 3 करोड़ रुपये तक की कीमत वाली इस दमदार SUV को अपने कार कलेक्शन में शामिल किया था।
सबसे पहले सनी देओल ने खरीदी Defender Octa
Land Rover Defender Octa को खरीदने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता सनी देओल हैं। उन्होंने साल 2025 में इस SUV का लिमिटेड-रन Defender Octa Edition One वेरिएंट खरीदा था। यह इस गाड़ी का खास एडिशन है, जिसे पहले साल के प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर पेश किया गया था।
सनी देओल की Defender Octa का सबसे खास आकर्षण इसका Faroe Green कलर है। यह शेड खास तौर पर पहले साल के प्रोडक्शन मॉडल के लिए उपलब्ध कराया गया था। इस तरह अभिनेता की SUV न केवल अपनी दमदार परफॉर्मेंस बल्कि खास एक्सटीरियर कलर के कारण भी अलग पहचान रखती है।
कितनी है Land Rover Defender Octa की कीमत?
Land Rover Defender Octa भारत में बेहद महंगी और प्रीमियम SUV में शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.42 करोड़ रुपये से शुरू होती है। हालांकि, गाड़ी की ऑन-रोड कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। इसमें अलग-अलग ऐड-ऑन और अन्य खर्च शामिल होने के बाद इसकी कीमत लगभग 3.2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
यही वजह है कि Defender Octa केवल अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमता और इंजन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्रीमियम कीमत के कारण भी चर्चा में रहती है। सनी देओल जैसे बॉलीवुड सितारे के गैराज में इस SUV का शामिल होना इसकी लोकप्रियता को भी दर्शाता है।
इन बॉलीवुड सितारों के पास भी है Defender Octa
सनी देओल के बाद बॉलीवुड के कई अन्य सितारों ने भी Land Rover Defender Octa को अपने कार कलेक्शन का हिस्सा बनाया है। इनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, हर्षवर्धन राणे और शाहिद कपूर जैसे अभिनेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि, बॉलीवुड में इस SUV को सबसे पहले खरीदने का रिकॉर्ड सनी देओल के नाम है।
Land Rover Defender Octa के फीचर्स
- फीचर्स के मामले में Land Rover Defender Octa किसी प्रीमियम लग्जरी कार से कम नहीं है। इसमें ड्राइवर और यात्रियों के आराम के साथ-साथ मनोरंजन और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है।
- इसके प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड फ्रंट सीट्स और सेमी-एनिलीन लेदर इंटीरियर मिलता है। इसके अलावा SUV में 13.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है।
- इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हेड-अप डिस्प्ले भी मिलता है। लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसमें 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे कूल बॉक्स और स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।
- सुरक्षा और ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए इसमें इंटीरियर रियर-व्यू कैमरा, 3D सराउंड कैमरा और Level 2 ADAS सूट दिया गया है। ये सभी फीचर्स इसे एक प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस SUV बनाते हैं।
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कैटेगरी
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Land Rover Defender Octa स्पेसिफिकेशन
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शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत
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₹2.42 करोड़
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ऑन-रोड कीमत
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₹3.2 करोड़ तक
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इंजन
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4.4-लीटर V8 ट्विन-टर्बो पेट्रोल
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अधिकतम पावर
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626 hp
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अधिकतम टॉर्क
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750 Nm
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ट्रांसमिशन
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8-स्पीड ऑटोमैटिक
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ड्राइवट्रेन
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फुल-टाइम ऑल-व्हील ड्राइव (AWD)
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इंफोटेनमेंट सिस्टम
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13.1-इंच टचस्क्रीन
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डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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12.3-इंच
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Apple CarPlay
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वायरलेस सपोर्ट
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Android Auto
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वायरलेस सपोर्ट
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हेड-अप डिस्प्ले
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हां
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क्लाइमेट कंट्रोल
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4-जोन
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सनरूफ
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स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ
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कैमरा
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3D सराउंड कैमरा
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ADAS
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Level 2 ADAS
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सीट्स
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परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड फ्रंट सीट्स
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इंटीरियर
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सेमी-एनिलीन लेदर
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अन्य फीचर्स
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कूल बॉक्स और इंटीरियर रियर-व्यू कैमरा
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सनी देओल का मॉडल
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Defender Octa Edition One
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सनी देओल की SUV का कलर
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Faroe Green
Defender Octa का इंजन और परफॉर्मेंस
- Land Rover Defender Octa की सबसे बड़ी खासियत इसका दमदार V8 इंजन है। इसमें 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो शानदार पावर और टॉर्क जनरेट करता है।
- इस इंजन से मिलने वाले आउटपुट की बात करें तो यह 626 hp की अधिकतम पावर और 750 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें फुल-टाइम ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी मिलता है।
- इसका पावरट्रेन इसे दमदार परफॉर्मेंस देने में सक्षम बनाता है। कुल मिलाकर, Land Rover Defender Octa लग्जरी, आधुनिक फीचर्स और जबरदस्त इंजन क्षमता का शानदार कॉम्बिनेशन है। यही वजह है कि सनी देओल के अलावा दूसरे बॉलीवुड सितारे भी इस खास SUV को पसंद कर रहे हैं।
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