ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के कई सितारे अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों के लिए भी जाने जाते हैं। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों के पास कई लग्जरी और परफॉर्मेंस कारें मौजूद हैं। वहीं, जब बात बॉलीवुड में पहली Land Rover Defender Octa खरीदने की आती है, तो इन दोनों सुपरस्टार्स का नाम पीछे रह जाता है। दरअसल, इस खास SUV को सबसे पहले खरीदने वाले बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) हैं। उन्होंने साल 2025 में करीब 3 करोड़ रुपये तक की कीमत वाली इस दमदार SUV को अपने कार कलेक्शन में शामिल किया था।

सबसे पहले सनी देओल ने खरीदी Defender Octa Land Rover Defender Octa को खरीदने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता सनी देओल हैं। उन्होंने साल 2025 में इस SUV का लिमिटेड-रन Defender Octa Edition One वेरिएंट खरीदा था। यह इस गाड़ी का खास एडिशन है, जिसे पहले साल के प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर पेश किया गया था।

सनी देओल की Defender Octa का सबसे खास आकर्षण इसका Faroe Green कलर है। यह शेड खास तौर पर पहले साल के प्रोडक्शन मॉडल के लिए उपलब्ध कराया गया था। इस तरह अभिनेता की SUV न केवल अपनी दमदार परफॉर्मेंस बल्कि खास एक्सटीरियर कलर के कारण भी अलग पहचान रखती है।

कितनी है Land Rover Defender Octa की कीमत? Land Rover Defender Octa भारत में बेहद महंगी और प्रीमियम SUV में शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.42 करोड़ रुपये से शुरू होती है। हालांकि, गाड़ी की ऑन-रोड कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। इसमें अलग-अलग ऐड-ऑन और अन्य खर्च शामिल होने के बाद इसकी कीमत लगभग 3.2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

यही वजह है कि Defender Octa केवल अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमता और इंजन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्रीमियम कीमत के कारण भी चर्चा में रहती है। सनी देओल जैसे बॉलीवुड सितारे के गैराज में इस SUV का शामिल होना इसकी लोकप्रियता को भी दर्शाता है।

इन बॉलीवुड सितारों के पास भी है Defender Octa सनी देओल के बाद बॉलीवुड के कई अन्य सितारों ने भी Land Rover Defender Octa को अपने कार कलेक्शन का हिस्सा बनाया है। इनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, हर्षवर्धन राणे और शाहिद कपूर जैसे अभिनेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि, बॉलीवुड में इस SUV को सबसे पहले खरीदने का रिकॉर्ड सनी देओल के नाम है।