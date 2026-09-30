Studds ने लॉन्च किया Looney Tunes हेलमेट, सुरक्षा के साथ मिलेगा कार्टून का मजा

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टू-व्हीलक हेलमेट ब्रांड Studds ने Warner Bros के साथ हाथ मिलाया है जिसके तहत उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए Raider Youth Looney Tunes Edition नाम से नया हेलमेट लॉन्च किया है जिस पर कार्टून कैरेक्टर्स की डिजाइन बनी हुई है। यह हेलमेट Studds से पहले से आने वाले Raider Youth फुल-फेस हेलमेट का ही नया डिजाइन है।

डिजाइन और कार्टून कैरेक्टर्स इस हेलमेट में किसी एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरे हेलमेट पर एक जैसी और शानदार डिजाइन दी गई है। इस पर Bugs Bunny, Tweety, Daffy Duck, Taz, Road Runner और Wile E. Coyote जैसे कई मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स की रंग-बिरंगी बनी हुई हैं और साथ ही Looney Tunes का लोगो भी है। यह हेलमेट 6 रंगों में मिलता है- ब्लू, बेबी पिंक, फ्लेम ब्लू, पास्टल ग्रीन, व्हाइट औप ब्लैक।