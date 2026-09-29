अक्टूबर में लॉन्च होगी Skoda Slavia Facelift, Apple CarPlay और रियर सीट मसाजर जैसे फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Skoda Slavia Facelift 6 अक्टूबर 2026 को लॉन्च होने वाली है। इस मिडसाइड सेडान का प्रोडक्शन पुणे के चाकन में स्थित Skoda Auto Volkswagen India के प्लांट में शुरू हो गया है और 15,000 रुपए में इसकी प्री-बुकिंग जारी है। इसमें Kushaq वाला रियर-सीट मसाज फीचर दिया गया है।

डिजाइन और लुक लॉन्च से पहले Skoda ने Slavia Facelift को अनवील कर दिया है। हेडलाइट्स और टेल-लैंप्स में बदलाव, नए स्टाइल के बंपर और स्पोर्टी दिखने वाले 16-इंच के अलॉय व्हील्स की वजह से यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा शार्प दिखती है। इसके टेल-लैंप्स में अब सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में नए पेंट विकल्प भी मिलते हैं जिनके नाम आर्कटिक सिल्वर और Cappuccino Beige हैं।

इंटीरियर और केबिन अंदर की तरफ Slavia Facelift काफी हद तक मौजूदा मॉडल के लेआउट को ही बनाए रखती है। इसमें 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। इसी तरह, 8-इंच की यूनिट की जगह 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसके फीचर्स में सिंगल-पेन सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर-सीट मसाजर और वायरलेस एप्पल कारप्ले और Android Auto शामिल हैं।