Skoda कारों की कीमतें 1 अक्टूबर 2026 से बढ़ेंगी, जानें कितना होगा असर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में अपनी सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। वर्तमान में Skoda भारत में 6 गाड़ियां हैं- Skoda Kylaq, Skoda Slavia, Skoda Kushaq, Skoda Kosiaq, Skoda Kodiaq RS और Skoda Octavia RS। हालांकि, कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी यह कार के मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा।

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? Geopolitical Crisis, ग्लोबल शिपिंग की महंगी लागत और जरूरी सामानों की कमी के चलते भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। बढ़ती महंगाई और ऑपरेशनल खर्चों की वजह से Maruti Suzuki, Hyundai, TATA और Mahindra जैसी कंपनियों ने अपनी कारों के दाम बढ़ाए हैं।

इन सब के बीच Skoda Auto India ने भी गाड़ियों को बनाने में आने वाली लागत और ऑपरेशनल खर्चों के बढ़ने का हवाला देते हुए अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। Skoda Slavia Facelift Skoda Slavia भारत में ब्रांड की एक लोकप्रिय कार है और हाल ही में इसका फेसलिफ्ट मॉडल सामने आया है। कंपनी का कहना है कि पुणे स्थित प्लांट में Slavia Facelift का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इसमें कुछ नए फीचर्स को शामिल किया गया है जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पीछे की सीटों पर मजास फंक्शन, 360-डिग्री कैमरा और नया 8-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन।