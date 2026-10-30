Royal Enfield Himalayan750 का टीजर जारी, 2026 में क्रूज कंट्रोल और LED लाइट्स के साथ होगी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Royal Enfield ने अपनी आने वली बाइक Himalayan 750 का नया टीजर जारी कर दिया है। Himalayan 750 को हाल ही में पहली बार टीज किया गया था और इसे EICMA 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इस मोटरसाइकिल के कई प्रोटोटाइप देश में कई बार अलग-अलग जगहों पर स्पॉट किए जा चुके हैं। इस बाइक को पहली बार Himalayan 440 के लॉंग लॉन्च इवेंट के दौरान शोकेस किया गया था।

View this post on Instagram इंजन और पावरट्रेन Royal Enfield Himalayan 750 में लगभ 749cc वाला इंजन मिल सकता है। यह ट्विन-सिलिंडर इंजन ब्रांड के मौजूदा 650cc पैरेलल ट्विन इंजन से लिया जाएगा जो 47.4hp की पावर और 56.5nm का टॉर्क जनरेट करता है। Himalayan 750 के इंजन से लगभग 55hp की पावर और 58nm का टॉर्क मिलने की उम्मीद है। इस इंजन के लिक्विड-कूल्ड होने और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ दिए जाने की संभावना है। खास तौर पर, Himalayan 750 में क्विकशिफ्टर मिलने की उम्मीद नहीं है लेकिन इसमें स्लिपर और असिस्ट क्लच दिए जाने की संभावना है।

डिजाइन और फीचर्स शोकस किए गए Royal Enfield Himalayan 750 यूनिट में 19-इंच का फ्रंट व्हील इस्तेमाल किया गया था जबकि Himalayan 450 में 21-इंच का फ्रंट व्हील मिलता है। इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में अलॉय व्हील्स भी दिए जाने की उम्मीद है। Himalayan 750 में लंबी विंडशील्ड, हाफ-फेयरिंग, 17-लीटर फ्यूल टैंक और एक स्प्लिट सीट शामिल होने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए इसके फ्रंट में ट्विन डिस्क ब्रेक और रियर में सिंगल डिस्क मिलने की संभावना है।