Renault Duster में आएगा नया 1.3 लीटर MPFI टर्बो-पेट्रोल इंजन, 1.5 लाख तक कम हो सकती है गाड़ी की कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में Duster नाम को और मजबूती देने के लिए Renault कई बड़े बदलाव करने पर काम कर रही है। बता दें कि, कंपनी ने हाल ही में Duster Hybrid को लॉन्च किया था जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपए है और इसका ARAI माइलेज 29kmpl है। अब कंपनी इसका नया वर्जन लाने की तैयारी कर रही है जिसमें कम कीमत वाला 1.3 लीटर MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। अभी Duster में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल और 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ आती है।

क्या है इसकी वजह? भारतीय ऑटो मार्केट कई चुनौतियों से भरा हुआ है जहां ग्राहक कीमत, डिजाइन, पैकेजिंग और इक्विपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। Renault ज्यादा पावर वाले 1.3 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन के मुकाबले एक कम कीमत वाला 1.3 लीटर MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन को लाने पर काम कर रही है। बता दें कि, इसका 1.3 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन 163bhp की पावर और 280nm का टॉर्क जनरेट करता है।

कितना पावरफुल होगा नया इंजन? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह किफायती 1.3 लीटर MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन लगभग 140bhp की पावर और 250nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस नए इंजन से, TGDI वर्जन के मुकाबले 1.3 लीटर वाले नए वर्जन की कीमत 1.5 लाख रुपए तक कम होने की उम्मीद है।