Renault Duster Hybrid 17 अक्टूबर को भारत में होगी लॉन्च, जानिए इसमें क्या मिलेंगे फीचर्स और स्पेक्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Renault Duster को मार्च 2026 में भारत में लॉन्च किया गया था और अब कंपनी ने पुष्टि की है कि रेनो डस्टर हाइब्रिड को देश में 17 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि, इस साल मार्च में भारतीय बाजार में Duster को पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प के साथ लॉन्च किया गया था।

पावरट्रेन बैटरी और आउटपुट इसमें 1.8 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड फोर-सिलिंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसे दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक ऑटोमैटिक मल्टी-मोड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। साथ ही, इसमें 1.4kWh का बैटरी पैक दिया गया है जो लगभग 160hp की कुल सिस्टम पावर और 172nm का टॉर्क जनरेट करता है।

क्या मिलेंगे फीचर्स? इसमें 212mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और इसमें 18-इंच का व्हील प्रोफाइल दिया गया है। इसके अलावा, Renault Duster Hybrid में पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती है। सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 ADAS सूइट दिया गया है।