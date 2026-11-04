Oben Electric का अक्टूबर 2026 में भी बरकरार नंबर 1 का स्थान, दर्ज किए 1,563 रजिस्ट्रेशन

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Oben Electric ने अक्टूबर 2026 में भी इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में अपनी नंबर 1 की स्थिति बरकरार रखी है। अक्टूबर महीने के दौरान Oben Electric ने कुल 1,563 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए। कंपनी की इस उपलब्धि में उसकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Rorr Evo की अहम भूमिका रही है।

अक्टूबर 2026 में Oben Electric ने दर्ज किए 1,563 रजिस्ट्रेशन Oben Electric ने अक्टूबर 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी। Vahan डेटा के अनुसार अक्टूबर महीने में उसके नाम 1,563 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए। इसके साथ ही कंपनी ने इस सेगमेंट में लगातार अपनी नंबर 1 की स्थिति कायम रखी है।

Rorr Evo ने बढ़ाई कंपनी की बाजार में मौजूदगी Oben Electric की इस उपलब्धि में Rorr Evo इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की अहम भूमिका बताई गई है। कंपनी ने इस बाइक को भारतीय बाइक चालकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। कंपनी का कहना है कि बाजार से मिल रही प्रतिक्रिया उसके इस प्रयास को दर्शाती है कि वह ऐसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विकसित करना चाहती है, जो आम भारतीय बाइक खरीदारों की उम्मीदों पर खरी उतर सके। Rorr Evo के जरिए कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर Oben Electric का जोर Oben Electric की तकनीकी क्षमता का आधार उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और वर्टिकली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली कई अहम तकनीकों को खुद विकसित करती है। इनमें LFP बैटरी, मोटर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट (VCU), चार्जर और खास सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इन तकनीकों का कंपनी के अपने स्तर पर विकास उसके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माण और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करता है। कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के जरूरी सिस्टम और तकनीकों पर खुद काम करने का है।

18 राज्यों के 90 से ज्यादा शहरों में फैला सर्विस और शोरूम नेटवर्क देशभर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए Oben Electric ने अपना रिटेल और सर्विस नेटवर्क भी विस्तारित किया है। कंपनी फिलहाल 18 राज्यों के 90 से ज्यादा शहरों में 150 से अधिक शोरूम और Oben Care सर्विस सेंटर संचालित कर रही है। इस नेटवर्क के जरिए कंपनी देश के अलग-अलग हिस्सों में ग्राहकों तक पहुंच बना रही है। इसके साथ ही Oben Care सर्विस सेंटर ग्राहकों को बिक्री के बाद सर्विस से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा हैं।