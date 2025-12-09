ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में लगातार नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेस वे की स्थिति बेहतर हो रही है। जिस कारण बड़ी संख्‍या में लोग अपनी कारों से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। लेकिन अक्‍सर लोग Toll Plaza पर काफी देर तक खड़े रहते हैं, जिससे काफी परेशानी हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंंत्री Nitin Gadkari ने बड़ी घोषणा कर दी है। जिससे आम जनता को बड़ी राहत होगी। यह घोषणा क्‍या है और किस तरह से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने की घोषणा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेस वे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक अब जल्‍द ही देशभर में लोगों को हाइवे और एक्‍सप्रेस वे पर मिलने वाले Toll Plaza पर ज्‍यादा देर तक नहीं रूकना पड़ेगा।

कैसे मिलेगा फायदा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि देश में जल्‍द ही टोल प्‍लाजा पर लगने वाले Toll Barrier पर रूकना नहीं पड़ेगा। सरकार इन बेरियर को हटाने की तैयारी कर रही है। जिसके बाद टोल बूथ पर पूरी तरह से इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से बाधा मुक्‍त सफर किया जा सकेगा। जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

शुरू हुई पायलट परियोजना केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस तरह की सुविधा के लिए पायलट परियोजना को शुरू कर दिया है। फिलहाल देश में 10 जगहों पर इस तरह की पायलट परियोजना को शुरू कर दिया गया है। वहीं अगले 12 महीनों में इस तरह की व्‍यवस्‍था को देशभर में लागू कर दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कही यह बात रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा टोल व्‍यवस्‍था खत्‍म हो जाएगी और टोल के नाम पर किसी भी वाहन को टोल बैरियर पर रूकने की जरुरत खत्‍म हो जाएगी।