Nissan Tekton 7 Seater: टेस्टिंग में दिखी नई डिजाइन और दमदार फीचर्स के साथ, जल्द होगी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Nissan Tekton को जुलाई 2026 में भारत में पेश किया गया था और अब कंपनी अपनी इस मिड-साइज SUV के 7-सीटर वर्जन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। Nissan Tekton के प्रोटोटाइप को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। हाल ही में इसका एक और टेस्ट म्यूल देखा गया है जिसमें 18-इंच के अलॉय व्हील, ADAS और कई फीचर्स मिलेंगे।

कैसा है इसका डिजाइन? Nissan Tekton 7-सीटर के टेस्ट म्यूल को टेस्टिंग के दौरान पूरी तरह से कवर्ड था। इसके बाद भी इस आने वाली SUV के एक्सटीरियर से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं। इसका अगला हिस्सा काफी हद तक Tekton जैसा ही नजर आता है और इसमें दी गई LED DRL सिग्नेचर और हेडलाइट यूनिट एक जैसी ही दिखती हैं।

हालांकि, इसके अगले हिस्से का बाकी पार्ट कवर्ड था लेकिन उम्मीद है कि इस आने वाली SUV में बदले हुए बंपर और नए नई डिजाइन वाली ग्रिल देखने को मिलेगी। रियर डिजाइन और व्हील्स इसका अगला हिस्सा तो Tekton जैसा ही है लेकिन इसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से अलग नजर आता है। इसमें Tekton से अलग एक तरह का LED टेललाइट सेटअप दिया गया है। जहां Tekton में C-शेप्ड LED टेललाइट्स मिलती हैं तो वहीं इसके आने वाले बड़े वर्जन के टेस्ट म्यूल में लाइफ-साइकिल इंपल्स स्टाइल की सिग्नेचर टेललाइट्स देखी गई हैं।

इसके अलावा, बता दें कि हाल ही में सामने आए एक्सटीरियर डिटेल्स में 18-इंच के अलॉय व्हील्स को एक बदलाव के तौर पर जोड़ा गया है। इंटीरियर और फीचर्स आने वाली Nissan Tekton 7 सीटर SUV में टेक्टन जैसा ही केबिन लेआउट मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसमें एक नई थीम, थ्री-रो सीटिंग और अलग डिजाइन एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसकी सेकंड-रो की सीटों में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ-साथ वन-टन फोल्ड फंक्शन मिलने की उम्मीद है। Tekton 7-सीटर में 10.25 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी जा सकती है।