Nissan Pixo EV इलेक्ट्रिक कार हुई पेश, मिलेगी 259 किमी की रेंज और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स
Nissan Pixo: निसान पिक्सो को यूरोप के लिए नई ए-सेगमेंट EV के रूप में पेश किया गया है जो मॉडर्न ...और पढ़ें
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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Nissan यूरोप के लिए खास तौर पर बनाए गए ए-सेगमेंट ईवी Pixo को रिवील कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह गाड़ी खास तौर पर शहर में चलाने के लिए डिजाइन की गई है। Pixo गाड़ी निसान डिजाइन यूरोप और पार्टनर कंपनी Renault के बीच कोलैब का नतीजा है। इसका निर्माण Renault के स्लोवेनिया स्थित Novo Mesto प्लांट में किया जा रहा है।
डिजाइन और स्टाइलिंग
Nissan Pixo में जापानी ब्रांड की नई EV का डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इस गाड़ी का आकार क्यूब जैसा है जिसके साथ पिक्सेल जैसी लाइटिंग और रोबोस फेस वाला फ्रंट बंपर दिया गया है। इसके 18-इंच के पहियों पर पिक्लेस जैसे डिजाइन हाइलाइट्स दिए गए हैं। इसके पिछले हिस्स पर Nissan साफ-साफ लिखा हुआ है।
आकार और डाइमेंशन
Nissan Pixo की लंबाई 3,796mm और चौड़ाई 1,790mm है। इसका व्हीलबेस 2,492mm है जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 140mm है। इसके 18-इंच के पहियों पर भी पिक्लेस से प्रेरिट डिटेल्स मिलती हैं। इसमें मिलने वाले कलर्स में WonderPurple और Gear Blue शामिल है।
केबिन और बूट स्पेस
Pixo में चार एडल्ट्स के बैठन की जगह और आगे-पीछे खिसकने वाली रियर सीटें दी गई हैं। जरूरत पड़ने पर सामान रखने की जगह बढ़ाने के लिए इन सीटों को आगे-पीछे किया जा सकता है। चार्जिंग केबल के लिए 50 लीटर की जगह समेत कुल बूट कैपेसिटी 356 लीटर है और पिछली सीटों को मोड़ने पर यह बढ़कर 1,221 लीटर हो जाती है।
डैशबोर्ड और तकनीक
डैशबोर्ड पर 7-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 10-इंच का टचस्क्रीन दिया गया है। एसी और हीटर जैसे क्लाइमेट सिस्टम के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं जबकि गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे रखा गया है। इसमें गूगल बिल्ट-इन के साथ Google Gemini वॉइस असिस्टेंट मिलता है जो 16 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। चार्जिंग, नेविगेशन और गाड़ी के फीचर्स के लिए MyNissan ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सेफ्टी ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसें Adaptive Cruise Control (स्टॉप एंड गो के साथ), लेन डिपार्चर वॉर्निंग, लेन कीपिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग, हैंड्स-फ्री पार्किंग और वन पेडल टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स शामिल है।
बैटरी और मोटर पावर
Nissan Pixo में 27.5kWh की LFP बैटरी दी गई है जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी है। यह मोटर 60kW की पावर जनरेट करती है जो लगभग 82hp के बराबर है। हालांकि, Nissan ने अभी तक इसके टॉर्क या एक्सीलरेशन के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। बता दें कि, Pixo में स्टैंडर्ड रूप से 50kW की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट मिलता है।
Nissan के अनुसार, बैटरी को 15 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 28 मिनट का समय लगता है। इसमें 11kW की बायो-डायरेक्शनल AC चार्जिंग भी मिली है जो घर-ऑफिस पर गाड़ी चार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है।
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