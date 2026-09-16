ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में निसान की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Nissan Magnite की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। अब इसकी नई कीमत क्‍या है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

बढ़ गई कीमत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निसान की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Nissan Magnite की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी नही दी गई है। लेकिन बढ़ी हुई कीमत को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।

कितनी बढ़ी कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक निसान की ओर से मैग्‍नाइट की कीमत में अधिकतम 6500 रुपये तक की बढ़ोतरी को किया गया है। किस वेरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी जानकारी के मुताबिक निर्माता ने एसयूवी के टेक्‍ना पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले ड्यूल वन वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्‍यादा 6500 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही सभी अन्‍य वेरिएंट्स की कीमत में एक हजार रुपये से तीन हजार रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।

कितना दमदार इंजन निसान की ओर से मैग्‍नाइट एसयूवी में एक लीटर नेुचरल एस्पिरेटिड और टर्बो इंजन मिलता है। जिससे इसे 72 और 100 पीएस की पावर मिलती है। साथ ही 96 और 160 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में 5 स्‍पीड मैनुअल, 5 स्‍पीड एएमटी और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिलते हैं।