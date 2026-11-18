ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। NHAI एक नया टोल सिस्टम लाने की तैयारी में है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद जब भी कोई टोल प्लाजा से गुजरेगा तो उसका 10,000 रुपये का चालान कट जाएगा। यह चालान उनका कटेगा, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा। ऐसे वाहन मालिकों की पहचान करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के इंश्योरेंस की स्थिति जांची जाएगी। अगर किसी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, तो उसके रजिस्टर्ड मालिक को SMS के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी।

कैसे काम करेगा NHAI का नया टोल इंश्योरेंस चेक सिस्टम? इस नई सिस्टम में वाहन के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी का मिलान Vahan डेटाबेस में उपलब्ध इंश्योरेंस रिकॉर्ड से किया जाएगा। Vahan डेटाबेस का रखरखाव नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) करता है। जब कोई वाहन टोल प्लाजा से होकर गुजरेगा, तो सिस्टम उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इंश्योरेंस की वैलिडिटी को चेक करेगा।

इस जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी अभी वैलिड है या उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अगर डेटाबेस में पॉलिसी एक्सपायर होने की जानकारी मिलती है, तो सिस्टम वाहन के रजिस्टर्ड मालिक को अलर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस तरह टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान ही वाहन के इंश्योरेंस स्टेटस की जानकारी मिल सकेगी। पॉलिसी एक्सपायर होने पर वाहन मालिक को मिलेगा SMS अलर्ट अगर किसी वाहन का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, तो उसके रजिस्टर्ड मालिक को कुछ ही मिनटों में SMS भेजा जाएगा। इस मैसेज में केवल इंश्योरेंस खत्म होने की सामान्य सूचना नहीं होगी, बल्कि वाहन से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दी जाएगी।

SMS में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, टोल प्लाजा पार करने की तारीख और समय के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होने की तारीख दर्ज होगी। इसके अलावा, वाहन मालिक को अपनी पॉलिसी जल्द से जल्द रिन्यू कराने की सलाह भी दी जाएगी।

इस अलर्ट का उद्देश्य वाहन मालिकों को उनके इंश्योरेंस की स्थिति के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे बिना वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने से बच सकें। बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वाहन चलाना है कानूनन जुर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले हर एक वाहन के लिए वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। यह इंश्योरेंस किसी दुर्घटना में दूसरे व्यक्ति को होने वाली चोट, मृत्यु या संपत्ति के नुकसान से जुड़े क्लेम को कवर करता है। इसलिए वाहन मालिकों के लिए समय पर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराना बेहद जरूरी है।

अगर कोई व्यक्ति बिना वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन के बेस इंश्योरेंस प्रीमियम का तीन गुना या 5,000 रुपये, दोनों में से जो राशि अधिक होगी, उतना जुर्माना लगाया जा सकता है।

बिना वैलिड इंश्योरेंस के वाहन चलाते हुए दूसरी बार या उसके बाद पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ जाती है। ऐसे मामले में वाहन के बेस इंश्योरेंस प्रीमियम का पांच गुना या 10,000 रुपये, दोनों में से जो राशि अधिक होगी, उतना जुर्माना लगाया जा सकता है। फिलहाल एक टोल प्लाजा पर चल रहा है ट्रायल NHAI ने बिना वैलिड इंश्योरेंस वाले वाहनों की पहचान के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। फिलहाल इस सिस्टम का ट्रायल दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर स्थित मुंडका टोल प्लाजा में किया जा रहा है। इसके जरिए टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के इंश्योरेंस स्टेटस को चेक करना और जिनकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, उनके मालिकों को समय रहते अलर्ट भेजना है।

अभी यह सिस्टम केवल एक टोल प्लाजा तक सीमित है। हालांकि, अगर पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे सफल रहते हैं, तो NHAI इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू कर सकता है। इससे बिना वैलिड इंश्योरेंस के वाहन चलाने वाले लोगों की पहचान करना आसान हो सकता है। फिलहाल अथॉरिटी ने इस सिस्टम को पूरे देश में लागू करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है।